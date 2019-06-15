Трамп рассказал, что «не особенно верит» в НЛО
- Reuters
«У меня действительно была одна очень короткая встреча по этому вопросу. Но люди говорят, что они видят НЛО. Верю ли я в это? Не особенно», — отметил он.
Ранее доктор Стивен Грир, директор проекта «Раскрытие» и Центра изучения внеземного разума, в программе SophieCo на RT заявил о существовании неопровержимых доказательств визитов инопланетян на Землю.
По мнению уфолога, представители внеземных цивилизаций в течение долгого времени проводят так называемые разведывательные миссии.
Подробнее — в материале RT.