Трамп рассказал, что «не особенно верит» в НЛО

Американский лидер Дональд Трамп в интервью ABC рассказал, как относится к информации о существовании НЛО.

«У меня действительно была одна очень короткая встреча по этому вопросу. Но люди говорят, что они видят НЛО. Верю ли я в это? Не особенно», — отметил он.

Ранее доктор Стивен Грир, директор проекта «Раскрытие» и Центра изучения внеземного разума, в программе SophieCo на RT заявил о существовании неопровержимых доказательств визитов инопланетян на Землю.

По мнению уфолога, представители внеземных цивилизаций в течение долгого времени проводят так называемые разведывательные миссии.

Подробнее — в материале RT.