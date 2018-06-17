«НЛО или Трамп»: как в России отреагировали на появление в небе инверсионного следа от ракеты «Союз»
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В ночь на 17 июня с космодрома Плесецк в Архангельской области стартовала ракета «Союз-2.1б» с навигационным спутником ГЛОНАСС-М. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
«В 00:46 минут с государственного испытательного космодрома «Плесецк» в Архангельской области боевым расчётом Космических войск ВКС проведён успешный пуск ракеты космического назначения среднего класса «Союз-2.1Б» с российским навигационным космическим аппаратом ГЛОНАСС-М», — говорится в сообщении ведомства.
Общее руководство пуском велось под контролем главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-полковника Сергея Суровикина.
Отмечается, что навигационный спутник ГЛОНАСС-М был успешно выведен на расчётную орбиту разгонным блоком «Фрегат» и принят на управление наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова Космических войск ВКС.
Согласно данным оборонного ведомства, космический аппарат пополнит орбитальную группировку российской глобальной навигационной спутниковой системы «ГЛОНАСС», в которой в общей сложности насчитывается 25 объектов.
«Медуза в небе»
Очередной, третий по счёту в 2018 году, пуск ракет космического назначения с космодрома Плесецк вызвал обширное обсуждение у пользователей социальных сетей из многих регионов РФ в связи с появлением на небе следа неизвестного происхождения.
Как отметили в пресс-службе Роскосмоса, инверсионный след летящей ракеты-носителя принял форму «медузы».
«Инверсионный след ракеты-носителя формируется в тропопаузе. На его появление влияют пары воды, которые подвергаются усиленной конденсации. Они присутствуют в продуктах сгорания, так как во время сгорания равномерно расходуется углеводородное топливо. После выхода наружу и достаточного охлаждения яркий инверсионный след в воздухе становится заметным», — объяснили в пресс-службе госкорпорации появление «красивого явления в небе».
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин также прокомментировал прошедший запуск.
«В юбилей полёта Валентины Терешковой самарский «Союз-2» с красноярским «ГЛОНАСС-М», стартовавшие ночью из Плесецка, подарили её землякам необыкновенное зрелище», — подчеркнул он.
«Непонятное явление»
Между тем, пользователи соцсетей гадали, откуда на небе появился неизвестный след. «Внезапно. Что это может быть?», — написал в Facebook пользователь по имени Алексей Головенко.
«Что это? Говорят, комета», — написал другой пользователь соцсетей.
«Двигалось по небу с большой скоростью, оставляя за собой очень яркий расходящийся шлейф, потом или удалилось или растворилось, а светящийся след ещё долго висел в небе, судя по оставленному следу, траектория полёта какая то хаотичная, ну или так казалось. Я наблюдала полёт только несколько минут», — поделилась впечатлениями sinyakovanadezhda.
#чтоэто наблюдала сегодня ночью необычный(для меня) летательный объект. Может кто-нибудь знает, что это такое???!!! Очень интересно. Двигалось по небу с большой скоростью, оставляя за собой очень яркий расходящийся шлейф, потом или удалилось или растворилось, а светящийся след ещё долго висел в небе, судя по оставленному следу траектория полёта какая то хаотичная, ну или так казалось. Я наблюдала полет только несколько минут. #нло #запускракеты #союз2 #плесецк #союз #спутник
«Странное небо было вчера над Москвой, такого запуска я ещё не видела», — пишет niagarabreeze.
«Что это?» — спросил kosyrevdv.
«Красивые следы неопознанного объекта», — подчеркнула fainazvereva.
«Кто скажет, что это?» — также спросил helicopter76.
«Кто знает, что это летит, НЛО, ракета, самолёт какой чудной? Подобные видео есть из разных городов России», — заметил karlsonska.
«Где-то в России», — пояснил johnshura.
«Увидели сегодня ночью вот такое непонятное явление в небе! Что это? Кто это? Непонятно... Но очень интересно теперь. Явно летающий объект и потом быстро «растворился», — отметила evgeniache.
При этом большинство пользователей склонялось к тому, что это «проделки» НЛО.
«Внимание! Видео НЛО, которое я увидел сегодня в 00:44. Что это было? Есть идеи?» — задался вопросом cotelnicov.
ВНИМАНИЕ! видео НЛО, которое я увидел сегодня в 00:44. Что это было? Есть идеи? pic.twitter.com/rDjo8mRSyr— Котельников К. Г. (@cotelnicov) 17 июня 2018 г.
«Мы видели НЛО сегодня в 1:55 по Сызрани, это было нечто огромное похожее на огромную комету! Сначала я думал, что мне почудилось, но нет, это было нечто необычное, что двигалось по небу! Подумал что это огромный прожектор, но это двигалось и начало занимать огромный участок неба! Потрясающе! Потом возник ещё светящийся шар, который двигался за основным неизвестным объектом!» — написал астроном-любитель Самир Шафики.
«Заснял сегодня ночью не понятное явление в небе, летела как ракета. Может, кто знает, что это такое может быть? Похоже на НЛО, блин», — отметил rus.mals.
«Ночь. И вдруг на небе такое, пришельцы взяли курс на Казань. Чемпионат мира по футболу в разгаре! Спасибо за хорошее видео», — написал airatsf.
«НЛО в городе», — пишет coocoorooza.
«Так и запишем, в ночь на 17 июня 9-й микрорайон превратился в Зону-51, штат Невада. Есть идеи, что это за НЛО?» — спросила fanfirel.
«Подтягиваются не только международные, но и инопланетные болельщики ЧМ—2018», — подчеркнул russian.daddy.
Публиковали пользователи и такие диалоги: «Бабушка сказала, это Трамп летит! Нет, это же из Северной Кореи! Да это вообще НЛО!»
Однако часть пользователей верно опознали в этом «явлении» инверсионный след летящей ракеты-носителя.
«Вот такую красоту можно было лицезреть около часа ночи над Чебоксарами. Наверняка испытания нашего новейшего вооружения. После увиденного захотелось купить самую крутую камеру», — написал maksimshaikin.
Вот такую красоту можно было лицезреть около часа ночи над Чебоксарами. Наверняка испытания нашего новейшего вооружения:) После увиденного захотелось купить самую крутую камеру:) #нло #чебоксарскоенло #булава #топольм #инопланетяне #ракета #космос #чебоксарысити #вторжение #фифа2018 #красота #секретныеематериалы #армияРоссии #родина #путинжжет
«Ракета над Нижним Новгородом», — подчеркнул dhoberon.
«Видели вчера ракету?» — спросила katarindia.
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