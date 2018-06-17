«НЛО или Трамп»: как в России отреагировали на появление в небе инверсионного следа от ракеты «Союз»

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Роман Шимаев
Пользователи социальных сетей из различных регионов России в ночь на 17 июня сообщили о появлении на небе неизвестного объекта. Предположения высказывались разные — от «падения кометы» до «приезда Трампа» и «прибытия пришельцев на чемпионат мира по футболу». Между тем, «непонятное явление» оказалось инверсионным следом от ракеты «Союз-2.1б» с навигационным спутником ГЛОНАСС-М, запуск которой состоялся с космодрома Плесецк в Архангельской области. Как отметили в Роскомосе, подобный след формируется в тропопаузе и на его появление влияют пары воды. Об эмоциях россиян от наблюдения за неизвестным космическим аппаратом — в материале RT.
«НЛО или Трамп»: как в России отреагировали на появление в небе инверсионного следа от ракеты «Союз»
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В ночь на 17 июня с космодрома Плесецк в Архангельской области стартовала ракета «Союз-2.1б» с навигационным спутником ГЛОНАСС-М. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

«В 00:46 минут с государственного испытательного космодрома «Плесецк» в Архангельской области боевым расчётом Космических войск ВКС проведён успешный пуск ракеты космического назначения среднего класса «Союз-2.1Б» с российским навигационным космическим аппаратом ГЛОНАСС-М», — говорится в сообщении ведомства.

Общее руководство пуском велось под контролем главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-полковника Сергея Суровикина.

Отмечается, что навигационный спутник ГЛОНАСС-М был успешно выведен на расчётную орбиту разгонным блоком «Фрегат» и принят на управление наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова Космических войск ВКС.

Согласно данным оборонного ведомства, космический аппарат пополнит орбитальную группировку российской глобальной навигационной спутниковой системы «ГЛОНАСС», в которой в общей сложности насчитывается 25 объектов.

«Медуза в небе»

Очередной, третий по счёту в 2018 году, пуск ракет космического назначения с космодрома Плесецк вызвал обширное обсуждение у пользователей социальных сетей из многих регионов РФ в связи с появлением на небе следа неизвестного происхождения.

Как отметили в пресс-службе Роскосмоса, инверсионный след летящей ракеты-носителя принял форму «медузы».

«Инверсионный след ракеты-носителя формируется в тропопаузе. На его появление влияют пары воды, которые подвергаются усиленной конденсации. Они присутствуют в продуктах сгорания, так как во время сгорания равномерно расходуется углеводородное топливо. После выхода наружу и достаточного охлаждения яркий инверсионный след в воздухе становится заметным», — объяснили в пресс-службе госкорпорации появление «красивого явления в небе».

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин также прокомментировал прошедший запуск.

«В юбилей полёта Валентины Терешковой самарский «Союз-2» с красноярским «ГЛОНАСС-М», стартовавшие ночью из Плесецка, подарили её землякам необыкновенное зрелище», — подчеркнул он.

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«Непонятное явление»



Между тем, пользователи соцсетей гадали, откуда на небе появился неизвестный след. «Внезапно. Что это может быть?», — написал в Facebook пользователь по имени Алексей Головенко.

«Что это? Говорят, комета», — написал другой пользователь соцсетей.

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«Двигалось по небу с большой скоростью, оставляя за собой очень яркий расходящийся шлейф, потом или удалилось или растворилось, а светящийся след ещё долго висел в небе, судя по оставленному следу, траектория полёта какая то хаотичная, ну или так казалось. Я наблюдала полёт только несколько минут», — поделилась впечатлениями sinyakovanadezhda.

#чтоэто наблюдала сегодня ночью необычный(для меня) летательный объект. Может кто-нибудь знает, что это такое???!!! Очень интересно. Двигалось по небу с большой скоростью, оставляя за собой очень яркий расходящийся шлейф, потом или удалилось или растворилось, а светящийся след ещё долго висел в небе, судя по оставленному следу траектория полёта какая то хаотичная, ну или так казалось. Я наблюдала полет только несколько минут. #нло #запускракеты #союз2 #плесецк #союз #спутник

Публикация от Nadezhda Sinyakova (@sinyakovanadezhda)

«Странное небо было вчера над Москвой, такого запуска я ещё не видела», — пишет niagarabreeze.

«Что это?» — спросил kosyrevdv.

«Красивые следы неопознанного объекта», — подчеркнула fainazvereva.

    «Кто скажет, что это?» — также спросил helicopter76.

    Кто скажет, что это? #НЛО

    Публикация от Сергей (@helicopter76)

    «Кто знает, что это летит, НЛО, ракета, самолёт какой чудной? Подобные видео есть из разных городов России», — заметил karlsonska.

    «Где-то в России», — пояснил johnshura.

    «Увидели сегодня ночью вот такое непонятное явление в небе! Что это? Кто это? Непонятно... Но очень интересно теперь. Явно летающий объект и потом быстро «растворился», — отметила evgeniache.

    При этом большинство пользователей склонялось к тому, что это «проделки» НЛО.

    «Внимание! Видео НЛО, которое я увидел сегодня в 00:44. Что это было? Есть идеи?» — задался вопросом cotelnicov.

    «Мы видели НЛО сегодня в 1:55 по Сызрани, это было нечто огромное похожее на огромную комету! Сначала я думал, что мне почудилось, но нет, это было нечто необычное, что двигалось по небу! Подумал что это огромный прожектор, но это двигалось и начало занимать огромный участок неба! Потрясающе! Потом возник ещё светящийся шар, который двигался за основным неизвестным объектом!» — написал астроном-любитель Самир Шафики.

    «Заснял сегодня ночью не понятное явление в небе, летела как ракета. Может, кто знает, что это такое может быть? Похоже на НЛО, блин», — отметил rus.mals.

    «Ночь. И вдруг на небе такое, пришельцы взяли курс на Казань. Чемпионат мира по футболу в разгаре! Спасибо за хорошее видео», — написал airatsf.

    «НЛО в городе», — пишет coocoorooza.

    НЛО в городе #нло #тверская

    Публикация от @ coocoorooza

    «Так и запишем, в ночь на 17 июня 9-й микрорайон превратился в Зону-51, штат Невада. Есть идеи, что это за НЛО?» — спросила fanfirel.

    «Подтягиваются не только международные, но и инопланетные болельщики ЧМ—2018», — подчеркнул russian.daddy.

      Публиковали пользователи и такие диалоги: «Бабушка сказала, это Трамп летит! Нет, это же из Северной Кореи! Да это вообще НЛО!»

      Однако часть пользователей верно опознали в этом «явлении» инверсионный след летящей ракеты-носителя.

      «Вот такую красоту можно было лицезреть около часа ночи над Чебоксарами. Наверняка испытания нашего новейшего вооружения. После увиденного захотелось купить самую крутую камеру», — написал maksimshaikin.

      «Ракета над Нижним Новгородом», — подчеркнул dhoberon.

      «Видели вчера ракету?» — спросила katarindia.

      Видели вчера ракету?🤔☄ #нло

      Публикация от KATARINA (@katarindia)

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