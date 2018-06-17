С космодрома Плесецк стартовала ракета «Союз-2.1б» со спутником «Глонасс-М»

Ракета «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Плесецк с навигационным спутником «Глонасс-М». Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

«В 00:46 мск с пусковой установки № 4 площадки космодрома Плесецк боевым расчётом Космических войск Воздушно-космических сил проведён успешный пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с навигационным космическим аппаратом «Глонасс-М», — приводит РИА Новости сообщение. Как отметили в ведомстве, общее руководство пуском вёл главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин. 22 сентября с космодрома Плесецк была запущена ракета-носитель «Союз-2.1б» со спутником системы глобального позиционирования ГЛОНАСС.