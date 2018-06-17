В Минобороны приняли на управление выведенный на орбиту спутник «Глонасс-М»

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Ранее выведенный на орбиту российский навигационный спутник «Глонасс-М» был включён в наземную сеть Воздушно-космических сил Министерства обороны России.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

«Российский навигационный космический аппарат «Глонасс-М», запущенный боевым расчётом Космических войск ВКС с космодрома Плесецк, в расчётное время выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова Космических войск ВКС», — говорится в заявлении ведомства.

С космическим аппаратом установлена и поддерживается нормальная телеметрическая связь.

Все бортовые системы аппарата работают в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что с космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б». Спутник «Глонасс-М» на её борту был успешно выведен на расчётную орбиту.

 

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