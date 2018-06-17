Разгонный блок «Фрегат» выведен на захоронение

Разгонный блок «Фрегат» увели на орбиту захоронения после запуска спутника «Глонасс-М», сообщает Минобороны России.

«Специалисты Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова провели операции по уводу разгонного блока «Фрегат» с целевой орбиты космического аппарата на так называемую орбиту захоронения», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, «Фрегат» увели при помощи двух включений двигательной установки с целью придания разгонному блоку импульсов, необходимых для увода его на орбиту высотой более 19 200 км.

Ранее сообщалось, что «Глонасс-М» выведен на расчётную орбиту.

Ракета «Союз-2.1б» стартовала 17 июня в 00:46 (мск) с космодрома Плесецк, её головная часть в составе разгонного блока «Фрегат» и спутника отделилась от третьей ступени в 00:56 (мск).