Звёздные амбиции: зачем Франция создаёт «большое космическое командование»

Эммануэль Макрон заявил о создании в Военно-воздушных силах Франции нового командования с целью защиты интересов страны в космосе и «расширения космических возможностей». По его словам, эта структура начнёт работу в сентябре текущего года, а сами ВВС в перспективе преобразуют в Воздушно-космические силы. Ранее французское руководство заявляло о необходимости усилить военное присутствие в космосе в ответ на действия других государств. По мнению экспертов, Франция обладает серьёзным военно-техническим потенциалом для реализации поставленных задач. При этом аналитики отмечают, что, двигаясь по пути милитаризации космоса, Париж идёт в фарватере политики Вашингтона.

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что намерен в сентябре создать в ВВС страны новое космическое командование.

«Мы будем глубже знать обстановку в космосе, мы будем лучше защищать наши спутники, в том числе и активным образом, — сказал французский президент. — И чтобы воплотить эту доктрину в жизнь, чтобы обеспечить развитие и расширение наших космических возможностей, в сентябре в рамках Военно-воздушных сил будет создано большое космическое командование».

Такое заявление прозвучало в ходе выступления французского лидера 13 июля перед представителями вооружённых сил на одном из мероприятий в канун национального праздника Дня взятия Бастилии.

Как полагают западные СМИ, новая структура, по всей видимости, заменит существующее в Вооружённых силах Франции с 2010 года Объединённое космическое командование (CIE), которое подчиняется напрямую главе Генерального штаба. При этом в прессе отмечается, что CIE планировали перевести под командование Военно-воздушных сил.

Что же касается самих ВВС, то, по словам Макрона, они в дальнейшем будут преобразованы в воздушно-космические силы.

Быть в тренде

Как отмечают мировые СМИ, в последние годы французское руководство стало уделять больше внимания военному аспекту освоения космоса. Ещё в сентябре 2018 года министр обороны Франции Флоранс Парли заявила о недопустимости отставания страны в сфере космических технологий.

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По её словам, другие космические державы занимаются милитаризацией космоса, выводя на орбиту потенциально опасные объекты, что не оставляет сомнений в их агрессивных намерениях. Особенно Парли выделила Россию, обвинив нашу страну в попытке перехвата данных с франко-итальянского спутника.

В ноябре 2018 года глава Объединённого космического командования ВС Франции Мишель Фридлинг в интервью Le Figaro заявил, что космос становится «полем конфронтации». В том же месяце в интервью журналу Challenges он отмечал, что спутниковая группировка страны недостаточно защищена.

Среди угроз, с которыми, по его словам, может столкнуться французская военная космическая программа, — организация саботажа на земле, кибератаки, установка радиоэлектронных помех, захват спутников в космосе или их нейтрализация с помощью лазера. В свою очередь, сайт телекомпании BFM в июне 2019 года сообщил, что Франция сама разрабатывает противоспутниковый лазер.

Согласно плану военных расходов на 2019—2025 годы Париж должен выделить €3,6 млрд ($4 млрд) на оборонные проекты в космосе, сообщает телеканал France 24. Среди целей военной космической программы значатся вывод на орбиту группировки разведывательных спутников CSO и спутников связи Syracuse, запуск спутников электромагнитной разведки CERES и модернизация радиолокационной станции наблюдения за космическим пространством GRAVES.

На авиашоу в Ле-Бурже в июне 2019 года, по сообщению France 24, Флоранс Парли заявила о начале исследований по программе создания спутников нового поколения.

«Современные формы ведения боевых действий предусматривают перенос акцента в воздух и космос, поэтому Франция, создавая своё космическое командование, действует в тренде современных тенденций военного строительства, — отметил в разговоре с RT главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

С другой стороны, по словам военного эксперта Юрия Кнутова, в намерении Макрона «расширить» космические возможности есть место и политическим амбициям главы французского государства.

Макрон выступает перед военными по случаю Дня взятия Бастилии

Reuters

© Kamil Zihnioglu

«Макрон претендует на роль европейского лидера. Он поставил задачу сделать Францию самым сильным государством Европы. И космическое командование — один из элементов этой задачи, стремление показать, что Франция — самая мощная европейская страна», — заявил Кнутов в интервью RT.

Силы и средства

Как отмечает американский оборонный портал Breaking Defense, Франция в реализации своих космических амбиций полагается на поддержку других стран ЕС и НАТО. Так, программа строительства спутников CSO предусматривает инвестиции Германии, Швеции и Бельгии. Над технической составляющей программы работают европейская компания Airbus, французские фирмы Arianespace и Capgemini, а также германская OHB.

По словам экспертов, у Франции есть солидные основания для развития военно-космических технологий: старейшая после российской и американской космическая программа в мире и промышленный потенциал развитой европейской державы.

Руководитель Национального центра космических исследований Франции Ив-Жан Ле Галь, министр обороны Франции Флоранс Парли и французский астронавт Тома Песке

© ESA / Manuel Pedoussaut

«На сегодняшний день Франция из всех европейских государств является единственной страной, которая способна запускать космические объекты с собственными носителями», — отмечает Юрий Кнутов. Речь идёт о семействе европейских ракет-носителей Ariane, в разработке которых наибольшую роль играла и играет Франция.

Космодром Куру во Французской Гвиане расположен ближе к экватору, чем аналогичные объекты любой другой космической державы, что делает его оптимальным местом запуска спутников на геостационарную орбиту. Это ещё одно преимущество французов, считают эксперты.

«Что касается возможностей Франции в аэрокосмической промышленности, то они достаточно впечатляющие, — утверждает Игорь Коротченко. — Франция обладает полной космической автономией. Другое дело, что у неё нет собственной программы космических пилотируемых полётов и нет возможностей создавать и развёртывать космические ударные системы».

К слабым местам французской космической программы стоит отнести и отсутствие космодрома, который использовался бы только в военных целях, уточнил Юрий Кнутов. Куру — объект всё же двойного назначения. Кроме того, многие заявки на разработку наступательных вооружений, включающих космический компонент, пока существуют лишь на бумаге, добавил он.

«Однако, это не значит, что Франция намерена отставать от других. В дальнейшем они займутся разработкой спутников, которые будут охотиться за другими спутниками, и лазерного оружия, которое можно будет размещать в космосе, электромагнитного оружия», — считает Кнутов.

«В фарватере США»

Франция не первая страна, заявляющая об усилении роли космического компонента в составе своих вооружённых сил.

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Ещё в прошлом году президент США Дональд Трамп заявил о создании в стране космических войск. В декабре 2018 года о создании подразделений для защиты космического пространства в структуре Сил самообороны заявила Япония. В марте 2019 года Индия в рамках проекта «Шакти» сбила спутник, заявив, что встала вровень с такими космическим державами как США, Россия и Китай.

27 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что страны Альянса согласовали новую политику в отношении использования космического пространства. Как сообщает немецкий телеканал Tagesschau, она будет нацелена на защиту спутниковой группировки стран НАТО.

Также, по информации немецких журналистов, которую подтверждают и источники агентства Reuters, в Североатлантическом альянсе подумывают над тем, чтобы объявить космос «сферой боевых действий». Ожидается, что это решение будет принято на саммите НАТО в Лондоне в декабре 2019 года.

Штаб-квартира НАТО в Брюсселе

Reuters

© Yves Herman

Как отмечают эксперты, Франция как член НАТО будет развивать свои военные программы в космосе в координации с другими партнёрами по Альянсу. По их словам, французское военное руководство, в частности Мишель Фридлинг, ранее положительно высказывалось о планах Трампа по созданию космических войск.

«Наша основная политика — это мирный космос, а у американцев — военный, — утверждает Юрий Кнутов. — К сожалению, Франция стремится идти в фарватере США и проводить аналогичную политику в отношении космоса».

Москва традиционно выступает против милитаризации космического пространства. Однако в марте 2019 года глава Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов отмечал, что РФ будет вынуждена отвечать на агрессивные действия США в этом пространстве «зеркальными и асимметричными мерами».

«Мы предлагаем и будем предлагать по-прежнему всеобъемлющую конвенцию о неразмещении оружия в космосе. Но если быть реалистами, надо понимать, что США такую конвенцию подписывать не будут, — отмечает Игорь Коротченко. — И для нас актуальным становится вопрос противодействия возможностям иностранных государств по развертыванию боевых систем в космосе. Именно с этой целью у нас идёт разработка зенитно-ракетной системы С-500, которая будет обладать возможностью в том числе и ближнего перехвата на высотах до 300 км от поверхности Земли».