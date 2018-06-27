«Отсутствие единой и понятной стратегии»: почему в НАТО заговорили о потере господства в воздухе и в космосе

Руководство НАТО признало потерю превосходства в воздушном и космическом пространствах. Такой вывод содержится в стратегии альянса по развитию ВВС. Как отметила представитель военного блока Оана Лунгеску, авиационная мощь позволяла «сдерживать СССР» и успешно проводить операции в различных регионах мира, однако современные системы ПВО, ракетные комплексы и средства радиоэлектронной борьбы подорвали доминирующее положение НАТО. По мнению экспертов, подобные заявления — свидетельство обеспокоенности Запада возросшей военной мощью России. Насколько оправданы опасения альянса, разбирался RT.

Впервые в своей истории Североатлантический альянс принял Стратегию развития объединённых Военно-воздушных сил НАТО. Об этом сообщила его представитель Оана Лунгеску. По её словам, документ призван повысить гибкость и готовность ВВС стран — членов блока «к любым возможным непредвиденным обстоятельствам».

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«Уже почти 70 лет воздушная мощь является основной частью военного потенциала НАТО. Она позволяла сдерживать Советский Союз во время холодной войны, проводить операции на Балканах в 1990-е годы и бороться с международным терроризмом в пустынях Афганистана. Авиация помогла защитить наших людей и достичь наших политических целей», — сказала Лунгеску.

Однако сейчас обстоятельства изменились из-за появления современных систем ПВО, баллистических и крылатых ракет, средств ведения кибервойны, комплексов электронного подавления и платформ космического базирования.

Утверждается, что все эти технические новшества, которыми обладают государства, не входящие в военный блок, подорвали господство альянса в воздухе и космосе.

«Вооружённые силы стран — членов НАТО должны иметь возможность вести боевые действия на всех территориях и в любых условиях, включая хорошо защищённое и перегруженное воздушное пространство», — говорится в сообщении блока.

«Невнятные формулировки»

Цель совместной стратегии — повысить возможности ВВС путём тесного взаимодействия авиации с Сухопутными войсками, ВМС и Силами спецопераций. Прежде всего, альянс рассчитывает улучшить систему контроля воздушного пространства, чтобы оперативно реагировать на возникающие угрозы.

В документе указано, что потенциал ВВС стран — членов НАТО ограничен в силу их «относительной уязвимости». В настоящее время военный блок не в состоянии гарантировать превосходство в воздухе при проведении операций в зонах конфликта.

По этой причине альянс собирается совершенствовать воздушные платформы, «опираясь на инновационное мышление и используя преимущества технологического прогресса». В частности, альянс намерен модернизировать командную структуру, средства мониторинга воздушного пространства, автоматизированные системы управления, комплексы связи и киберзащиты.

Авиационные бомбы B-61 (элемент тактического ядерного оружия США в Европе)

© US Department of Defense

Стратегия предусматривает выполнение трёх ключевых задач, которые повысят уровень информированности командного состава и позволят принимать решения в зависимости от характера угрозы. Речь идёт о совершенствовании коллективной обороны, методов управления в кризисных ситуациях и способов обеспечения безопасности.

Несмотря на амбициозные цели, документ носит декларативный и рекомендательный характер. В частности, в нём не прописываются конкретные сроки реализации поставленных задач. Большая его часть посвящена важности координации и взаимодействия ВС стран — членов альянса и необходимости поиска ответов на угрозы военного, политического и гибридного характера.

«Столь невнятные формулировки, на мой взгляд, являются следствием сумятицы, которая царит в НАТО. Во-первых, альянс не знает, как конкретно реагировать на изменившуюся геополитическую обстановку. Во-вторых, сказываются противоречия между США и Европой из-за непредсказуемости Трампа», — пояснил в беседе с RT профессор Академии военных наук, эксперт ПИР-Центра Вадим Козюлин.

«Угрожающее» оружие

В стратегии развития ВВС НАТО не упоминаются источники угроз. Однако в недавнем интервью Deutsche Welle генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что альянс принял «самые масштабные меры по укреплению коллективной обороны со времён окончания холодной войны» в связи с политикой Москвы. По его словам, альянс воспринимает как угрозу появление у РФ оружия нового поколения.

«Россия на протяжении последних нескольких лет вкладывала немалые средства в развитие своего военного потенциала... Это вызывает опасения, поскольку, разрабатывая новое вооружение, Россия снижает порог использования ядерного оружия во время потенциального конфликта», — сказал Столтенберг.

Генсекретарь НАТО подчеркнул, что военный блок наращивает свой оборонный потенциал «не для того, чтобы спровоцировать конфликт, а для того, чтобы предотвратить его и сохранить мир». Как утверждает Столтенберг, альянс не добивается новой холодной войны, гонки вооружений или изоляции России.

«Мы не копируем то, что делает Россия. Мы не отвечаем танком — на танк или ракетой — на ракету, ядерным оружием — на ядерное оружие. Но мы, конечно, должны быть уверены, что НАТО сможет адаптироваться, если мы увидим, что Россия действует ещё решительнее, инвестируя значительные средства в новое вооружение», — заявил Столтенберг.

Генсекретарь НАТО не стал уточнять номенклатуру военной техники, которая якобы угрожает блоку и отказался отвечать на вопрос о новейшем оружии, которое представил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию 1 марта.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

© nato.int

С 2014 года в западной прессе господствует точка зрения, что альянс видит угрозу в появлении у России дальних крылатых ракет («Калибр», X-101/102), новых видов бронетехники (Т-14 «Армата»), боевых самолётов (Су-57), зенитно-ракетных комплексов (С-400, «Панцирь») и средств радиоэлектронной борьбы («Красуха», «Ртуть-БМ», «Рычаг-АВ»).

Козюлин полагает, что Запад действительно обеспокоен возросшей военной мощью России, которая в итоге подорвала господство альянса в воздухе и в космосе. По его мнению, в первую очередь негативную реакцию НАТО вызывают российские гиперзвуковые ракеты, комплексы ПВО и РЭБ.