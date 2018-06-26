НАТО приняло новую стратегию по ВВС
- globallookpress.com
- © Kay Nietfeld
«Согласно новой совместной стратегии, военно-воздушные силы НАТО должны быть в состоянии защищаться от противников и предвидеть растущую роль кибернетических и космических средств», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте НАТО.
В документе, в частности, предусматривается, что ВВС стран НАТО должны иметь возможность вести боевые действия во всех районах и условиях, включая сильно защищённое воздушное пространство.
«В то время как текущие воздушные операции НАТО будут продолжаться, документ предоставляет план для разработки доктрин ВВС и новых возможностей», — отмечается в стратегии.
Кроме того, как уточняется, данная стратегия является первой со времени основания альянса в 1949 году.
Ранее заместитель главы российского МИД Александр Грушко заявил, что Москва отрицательно относится к учениям ВВС НАТО по защите воздушного пространства прибалтийских государств.