НАТО приняло новую стратегию по ВВС

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Североатлантический альянс одобрил новую стратегию по военно-воздушным силам НАТО.
НАТО приняло новую стратегию по ВВС
  • globallookpress.com
  • © Kay Nietfeld

«Согласно новой совместной стратегии, военно-воздушные силы НАТО должны быть в состоянии защищаться от противников и предвидеть растущую роль кибернетических и космических средств», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте НАТО.

В документе, в частности, предусматривается, что ВВС стран НАТО должны иметь возможность вести боевые действия во всех районах и условиях, включая сильно защищённое воздушное пространство.

«В то время как текущие воздушные операции НАТО будут продолжаться, документ предоставляет план для разработки доктрин ВВС и новых возможностей», — отмечается в стратегии.

Кроме того, как уточняется, данная стратегия является первой со времени основания альянса в 1949 году.

Ранее заместитель главы российского МИД Александр Грушко заявил, что Москва отрицательно относится к учениям ВВС НАТО по защите воздушного пространства прибалтийских государств.

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