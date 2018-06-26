Грушко заявил, что учения НАТО в Прибалтике ухудшают региональную безопасность

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Заместитель главы российского МИД Александр Грушко заявил, что Москва отрицательно относится к учениям ВВС НАТО по защите воздушного пространства прибалтийских государств.
Грушко заявил, что учения НАТО в Прибалтике ухудшают региональную безопасность
  • Reuters

«Отрицательно относимся к этой военной активности. Подобные учения ухудшают состояние региональной безопасности», — цитирует его РИА Новости.

Грушко добавил, что Балтийский регион «в течение десятилетий был наиболее спокойным в военном отношении».

По его словам, последствия возросшей военной активности страны НАТО будут ощущать на собственной безопасности.

«Имелись все возможности для того, чтобы выстраивать систему безопасности без опоры на военный компонент. Страны НАТО пошли по другому пути», — отметил он.

Ранее в Москве заявили, что Россия отслеживает все манёвры по линии НАТО.

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