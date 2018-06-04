В Кремле заявили, что Россия отслеживает все манёвры по линии НАТО

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва отслеживает все манёвры, осуществляющиеся по линии НАТО.

«Ну, в Москве всегда очень внимательно отслеживают все манёвры, которые осуществляются по линии НАТО, особенно те, которые имеют ту или иную степень приближённости к нашим границам», — сказал Песков.

Так он ответил на вопрос, насколько беспокоят Москву международные военные учения НАТО Saber Strike 2018 («Удар сабли — 2018»).

Песков добавил, что «принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности» России на фоне таких манёвров.

Ранее СМИ сообщили, что НАТО планирует создать оперативный резерв численностью 30 тыс. человек для повышения готовности в случае «нападения со стороны России».

По данным «Польского радио», почти 18 тыс. солдат из 19 стран, включая Польшу, принимают участие в военных манёврах НАТО под названием Saber Strike. Литва, как принимающая страна, будет главной территорией манёвров.

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