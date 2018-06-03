СМИ: НАТО планирует создать оперативный резерв численностью 30 тысяч человек
По сведениям издания, новое соединение будет создано в дополнение к Силам быстрого реагирования альянса, численность которых составляет 20 тыс. человек.
Как отмечается, в распоряжении резервного подразделения будет несколько сотен истребителей и кораблей. Требуемый срок приведения в боевую готовность составляет 30 дней.
Инициаторами создания нового подразделения стали Соединённые Штаты, ведущую роль будет играть Германия.
Данное предложение министры обороны обсудят на встрече в Брюсселе 7—8 июня.
Ранее сообщалось, что НАТО и Россия проинформировали друг друга о предстоящих крупных учениях.