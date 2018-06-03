СМИ: НАТО планирует создать оперативный резерв численностью 30 тысяч человек

НАТО планирует создать оперативный резерв численностью 30 тыс. человек для повышения готовности в случае «нападения со стороны России». Об этом пишет Welt со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

По сведениям издания, новое соединение будет создано в дополнение к Силам быстрого реагирования альянса, численность которых составляет 20 тыс. человек.

Как отмечается, в распоряжении резервного подразделения будет несколько сотен истребителей и кораблей. Требуемый срок приведения в боевую готовность составляет 30 дней.

Инициаторами создания нового подразделения стали Соединённые Штаты, ведущую роль будет играть Германия.

Данное предложение министры обороны обсудят на встрече в Брюсселе 7—8 июня.

Ранее сообщалось, что НАТО и Россия проинформировали друг друга о предстоящих крупных учениях.