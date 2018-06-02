В ЕС предлагают предотвратить «проникновение» России в страны Восточной Европы
Об этом говорится в отчёте комитета по иностранным делам Европейского парламента, посвящённом отношениям ЕС и НАТО, с текстом которого ознакомился RT.
В документе отмечается, что в ЕС и альянсе обеспокоены «агрессивным» поведением России.
«Проникновение России при помощи гибридных или обычных методов в страны восточного фланга должно быть соответствующим образом предотвращено и отражено», — говорится в тексте.
При этом в документе подчёркивается необходимость укрепления подхода в отношении России.
Подробнее — в материале RT.