В ЕС предлагают предотвратить «проникновение» России в страны Восточной Европы

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В Евросюзе предлагают предотвратить и отразить «проникновение» России в страны южного и восточного фланга, в частности в государства Прибалтики и Польшу.

Об этом говорится в отчёте комитета по иностранным делам Европейского парламента, посвящённом отношениям ЕС и НАТО, с текстом которого ознакомился RT.

В документе отмечается, что в ЕС и альянсе обеспокоены «агрессивным» поведением России.

«Проникновение России при помощи гибридных или обычных методов в страны восточного фланга должно быть соответствующим образом предотвращено и отражено», — говорится в тексте.

При этом в документе подчёркивается необходимость укрепления подхода в отношении России.

Подробнее — в материале RT.

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