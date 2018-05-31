Россия и НАТО обсудили способы предотвращения опасных инцидентов

Участники Совета Россия — НАТО (СРН) в ходе переговоров в Брюсселе обсудили способы предотвращения опасных инцидентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы российского постпредства при альянсе.

«Члены СРН изложили свои оценки факторов, влияющих на ситуацию в сфере военной безопасности в Евроатлантике, обсудили пути снижения нынешней напряжённости и предотвращения опасных инцидентов», — говорится в тексте.

Ранее сообщалось, что Североатлантический альянс и Россия провели на заседании СРН взаимные брифинги о предстоящих крупных учениях.

В апреле генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о важности поддержания диалога с Россией, несмотря на её «опасные действия».