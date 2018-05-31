Россия и НАТО обсудили способы предотвращения опасных инцидентов
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- globallookpress.com
«Члены СРН изложили свои оценки факторов, влияющих на ситуацию в сфере военной безопасности в Евроатлантике, обсудили пути снижения нынешней напряжённости и предотвращения опасных инцидентов», — говорится в тексте.
Ранее сообщалось, что Североатлантический альянс и Россия провели на заседании СРН взаимные брифинги о предстоящих крупных учениях.
В апреле генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о важности поддержания диалога с Россией, несмотря на её «опасные действия».