Столтенберг анонсировал совещание глав МИД НАТО по России

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе брифинга перед встречей министров иностранных дел стран — членов альянса, которая состоится 27 апреля, заявил о важности поддержания диалога с Россией несмотря на её опасные действия.

«Мы начнём встречу с обсуждения России. В течение последних нескольких лет Москва демонстрировала опасное поведение», — сказал он.

В качестве примера он привёл «аннексирование Крыма, дестабилизацию ситуации на востоке Украины, вмешательство в демократические процессы Европы, кибератаки и дезинформацию».

«Россия также поддерживает власти Сирии, которые неоднократно применяли химическое оружие против населения страны», — заявил Столтенберг, отметив также возможность причастности России к инциденту в Солсбери.

По его словам, страны НАТО сплотились в качестве ответа на эти действия.

Столтенберг заметил, что в условиях высокой напряжённости важно продолжать открыто разговаривать с Россией.

«НАТО остаётся открытым для конструктивного диалога с Россией», — заключил он.

Ранее Столтенберг заявил, что НАТО не собирается изолировать Россию.

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