Оружие сдерживания: что известно о возможной разработке в РФ сверхмощной ядерной торпеды

Академик Шамиль Алиев не исключил создания Россией сверхмощной торпеды с ядерным боезарядом. Разработкой подобного вида оружия в 1940-50-х годах занимался советский физик-теоретик Андрей Сахаров. Как отмечают эксперты, России подобный аппарат не нужен, поскольку российские конструкторы уже занимаются разработкой беспилотной субмарины, способной нести ядерный заряд. Этот проект был представлен Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию в марте 2018 года.

В России пересматривают идею создания сверхмощной торпеды с ядерным боезарядом, предложенную советским академиком Андреем Сахаровым. Такое мнение выразил генеральный конструктор торпедного оружия Шамиль Алиев. По его словам, в настоящее время в России всё чаще возвращаются к нереализованным в Советском союзе идеям.

«Сейчас заново пересматриваются взгляды Сахарова на изготовление торпед длиной 24 метра, диаметром 1,5 метра с ядерной боеголовкой, дальностью хода 50 км. Её задачей было уничтожение объектов на побережье при помощи взрыва в воде», — цитирует академика РИА Новости.

Он отметил, что реализации этой идеи помешало отсутствие соответствующих средств. Советский физик-теоретик Андрей Сахаров в 1940–1950-х годах занимался разработкой проекта гигантской торпеды Т-15, способной нести 100-мегатонный заряд.

«Такое оружие не помешает»

По мнению военного эксперта Центра стратегической конъюнктуры Олега Пономаренко, необходимости в разработке такого типа вооружения в данный момент нет.

«Чисто практически, не понятно, как всё это применять. В начальной стадии эскалации какого-то конфликта можно ещё рассчитывать на его теоретическое приостановление, то в противном случае, если стороны начинают применять сверхмощные боеприпасы, то я не вижу, как человечество может остановиться на определённой черте и не переступать её. Сил сдерживания и у США, и у России достаточно. Повышать мощность зарядов смысла не имеет. Превышение как в количественном отношении, так и по мощности, ни одной из сторон ничего не даст. Рациональное решение — иметь определённый арсенал, но повышать что-то сверх этого уровня не имеет практического смысла», — заявил аналитик в разговоре с RT.

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Аналогичные системы вооружения уже разработаны в России. Такое мнение выразил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин. По его словам, такое оружие необходимо для защиты национальных интересов.

«О том, что такие аналоги существуют, заявил в послании Федеральному собранию Владимир Путин, когда он рассказал о подводной беспилотной торпеде с ядерным двигателем, которая может погружаться на большую глубину, находиться в океане бесчисленное количество времени и идти к той цели, которой перед ней поставили. Разработки ведутся. Как оружие сдерживания вероятного агрессора — надо иметь такое оружие. Мы не собираемся наносить удар, но иметь такое оружие, чтобы защищать свои национальные интересы, не помешает», — пояснил собеседник RT.

Главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при Минобороны России Игорь Коротченко также отметил, что работы по созданию аналогичного аппарата уже ведутся — это проект «Статус-6» по разработке беспилотной атомной подводной лодки.

«Подводный беспилотник с ядерным зарядом большой мощности, который предназначен для его доставки к побережью потенциального противника, уже создан. Данная система сейчас находится на этапе госиспытаний, она была продемонстрирована президентом Владимиром Путиным в ходе его послания Федеральному собранию. Всё анонсировано, продемонстрировано и реализуется усилиями Российской оборонной промышленности», — пояснил он в беседе с RT.

Проект «Статус-6»

1 марта президент России Владимир Путин в рамках ежегодного послания Федеральному собранию рассказал о новейших образцах российского вооружения. В частности, речь шла о создании беспилотного подводного аппарата, способного двигаться на сверхбольшой глубине.

Президент РФ Владимир Путин

kremlin.ru

«В России разработаны беспилотные подводные аппараты, способные двигаться на большой глубине, я бы, знаете, сказал, на очень большой глубине и на межконтинентальную дальность со скоростью, кратно превышающей скорость подводных лодок, самых современных торпед и всех видов, даже самых скоростных, надводных кораблей. Это просто фантастика», — сказал он.

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По словам главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Королёва, перехватить этот аппарат будет практически невозможно. Это связано с практически неограниченной дальностью плавания, низкой шумностью и высокой манёвренностью. «Всё это позволит им скрытно выходить к объектам поражения», — рассказывал он RT.

В конце марта на сайте Министерства обороны завершилось голосование по определению названия для беспилотного подводного аппарата. Наибольшее число россиян выбрали вариант «Посейдон». За это наименование проголосовали 154 тыс. человек.

Российская разработка поможет не допустить ядерного преимущества Соединённых Штатов, подчеркнул член Общественного совета при Минобороны России Игорь Коротченко.

«Америка собирается развивать стратегическую систему противоракетной обороны в расчёте обнулить российский стратегический ядерный потенциал. Поэтому для того, чтобы не дать США возможность добиться односторонних преимуществ в данной сфере, у нас реализуется, как ответ, создание подводного беспилотника большой дальности. В наше время это рациональное оружие», — заключил он.