В России пересматривают идею создания сверхмощной ядерной торпеды

Шамиль Алиев, один из создателей торпедного оружия в России, рассказал о пересмотре идеи создания сверхмощной торпеды с ядерным боезарядом.

«Сейчас вообще есть тенденция возвращения к нереализованным идеям. Сейчас пересматриваются взгляды Сахарова на изготовление торпед длиной 24 м и диаметром 1,5 м с ядерной боеголовкой и дальностью хода 50 км», — цитирует РИА Новости Алиева.

В марте российский лидер Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что в России создан беспилотный подводный аппарат, способный двигаться на сверхбольшой глубине.