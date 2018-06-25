В России пересматривают идею создания сверхмощной ядерной торпеды

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Шамиль Алиев, один из создателей торпедного оружия в России, рассказал о пересмотре идеи создания сверхмощной торпеды с ядерным боезарядом.
В России пересматривают идею создания сверхмощной ядерной торпеды
  • © Andrey Pronin
  • globallookpress.com

«Сейчас вообще есть тенденция возвращения к нереализованным идеям. Сейчас пересматриваются взгляды Сахарова на изготовление торпед длиной 24 м и диаметром 1,5 м с ядерной боеголовкой и дальностью хода 50 км», — цитирует РИА Новости Алиева.

В марте российский лидер Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что в России создан беспилотный подводный аппарат, способный двигаться на сверхбольшой глубине.

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