Франция подозревает Россию в попытке слежения за франко-итальянским спутником в 2017 году
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- globallookpress.com
Об этом сообщает RT France.
«Попытка подслушивать своих соседей не просто недружелюбна, это называется шпионажем», — заявила она.
По словам Парли, в 2017 году, пока Athena Fidus двигался по заданной траектории вокруг Земли, спутник «Луч-Олимп» подлетел к нему на очень близкое расстояние. При этом она уточнила, что подобный манёвр был не единственным.
По её мнению, российский спутник пытался перехватить информацию, которая использовалась армиями Франции и Италии.
Также глава оборонного ведомства Франции заявила, что власти приняли необходимые меры в связи с произошедшим.
Ранее в США заявили, что считают ненормальным поведение запущенного Россией в октябре 2017 года спутника-инспектора.