Франция подозревает Россию в попытке слежения за франко-итальянским спутником в 2017 году

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Министр обороны Франции Флоранс Парли в ходе пресс-конференции в Тулузе заявила, что Россия в 2017 году якобы осуществила попытку слежения за франко-итальянским спутником, обеспечивающим безопасность военных контактов.
Франция подозревает Россию в попытке слежения за франко-итальянским спутником в 2017 году
  • © Lars Halbauer/dpa
  • globallookpress.com

Об этом сообщает RT France.

«Попытка подслушивать своих соседей не просто недружелюбна, это называется шпионажем», — заявила она.

По словам Парли, в 2017 году, пока Athena Fidus двигался по заданной траектории вокруг Земли, спутник «Луч-Олимп» подлетел к нему на очень близкое расстояние. При этом она уточнила, что подобный манёвр был не единственным.

По её мнению, российский спутник пытался перехватить информацию, которая использовалась армиями Франции и Италии.

Также глава оборонного ведомства Франции заявила, что власти приняли необходимые меры в связи с произошедшим.

Ранее в США заявили, что считают ненормальным поведение запущенного Россией в октябре 2017 года спутника-инспектора.

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