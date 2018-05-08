Минобороны Франции не исключило новых ударов по Сирии

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Министр обороны Франции Флоранс Парли заявила, что по Сирии могут быть нанесены новые удары в случае использования Дамаском химического оружия.
Минобороны Франции не исключило новых ударов по Сирии
  • Reuters

Как отметила глава ведомства в эфире радиостанции RTL, целью ударов по Сирии 14 апреля было недопущение новых химатак.

«Если это произойдёт, мы можем рассмотреть возможность повторного нанесения ударов», — сказала Парли.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что второй фазы ударов по Сирии не будет, поскольку цели операции достигнуты.

Утром 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые якобы использовались для производства химического оружия. 

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