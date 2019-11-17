Глава ФСВТС оценил объём экспорта оружия на Ближний Восток в $2 млрд

В течение последних пяти лет Россия экспортирует в страны Ближнего Востока оружие на сумму свыше $2 млрд в год, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

«На протяжении последних пяти лет ежегодный объём экспорта продукции военного назначения в данный регион находится на уровне двух с лишним миллиардов долларов США в год», — приводит его слова на выставке Dubai Airshow 2019 РИА Новости.

Как уточнил Шугаев, объём поставок оружия на Ближний Восток составляет 10—20% от всех экспортных оборонных заказов России, общий портфель которых оценивается в $50 млрд.

Глава ФСВТС также сообщил, что продолжается обсуждение с Саудовской Аравией поставок истребителей Су-35 и создание лёгкого истребителя пятого поколения на базе МиГ-29.

Кроме того, страны рассматривают возможность заключения соглашения о лицензионном производстве автоматов Калашникова АК-103.

«Эта тема затрагивалась и в ходе недавней двусторонней встречи лидеров наших государств, достигнуты договорённости, касающиеся практической реализации проекта», — рассказала официальный представитель ФСВТС Мария Воробьёва.

Ранее «Рособоронэкспорт» объявил о планах представить на выставке в Дубае новейшие разработки для защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).