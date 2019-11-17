Рособоронэкспорт покажет средства борьбы с БПЛА на выставке в Дубае

На выставке Dubai Airshow 2019, которая пройдёт с 17 по 21 ноября,Рособоронэкспорт представит новейшие российские разработки в сфере борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

«Ожидаем огромный интерес к российским разработкам в области борьбы с беспилотниками», — цитирует пресс-служба Рособоронэкспорта генерального директора компании Александра Михеева.

Михеев отметил, что Ближний Восток стал одним из первых регионов мира, ощутивших на себе опасность, которую могут представлять оказавшиеся в руках террористов дроны.

«Рособоронэкспорт» представляет широчайшую линейку средств, способных защитить от этой новой опасности любые объекты и территории», — добавил он.

Ранее стало известно, что Рособоронэкспорт представит новейший истребитель пятого поколения Су-57Э на выставке Dubai Airshow.