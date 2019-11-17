Рособоронэкспорт покажет средства борьбы с БПЛА на выставке в Дубае
«Ожидаем огромный интерес к российским разработкам в области борьбы с беспилотниками», — цитирует пресс-служба Рособоронэкспорта генерального директора компании Александра Михеева.
Михеев отметил, что Ближний Восток стал одним из первых регионов мира, ощутивших на себе опасность, которую могут представлять оказавшиеся в руках террористов дроны.
«Рособоронэкспорт» представляет широчайшую линейку средств, способных защитить от этой новой опасности любые объекты и территории», — добавил он.
Ранее стало известно, что Рособоронэкспорт представит новейший истребитель пятого поколения Су-57Э на выставке Dubai Airshow.