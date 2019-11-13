Рособоронэкспорт покажет новый истребитель Су-57Э на выставке в Дубае
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- РИА Новости
«Мы делаем всё возможное, чтобы оправдать внимание партнёров и удивить их уникальными разработками российских оборонных предприятий», — цитирует пресс-служба Рособоронэкспорта генерального директора компании Александра Михеева.
Михеев уточнил, что компания за свою историю приняла участие во всех выставках Dubai Airshow.
«Этот год не стал исключением: представим здесь новейший истребитель пятого поколения Су-57Э», — добавил он.
Гендиректор отметил, что компания представит на выставке модернизированные с учётом боевого применения вертолёты Ми-28НЭ и Ми-171Ш.
Также Рособоронэкспорт покажет модернизированную версию ЗРПК «Панцирь-С1М».
8 ноября замглавы российского Минобороны Алексей Криворучко по итогам посещения Комсомольского-на-Амуре авиационного завода заявил, что Воздушно-космические силы России получат первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 до конца года.