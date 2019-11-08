ВКС получат до конца года первый серийный Су-57

Замглавы российского Минобороны Алексей Криворучко по итогам посещения Комсомольского-на-Амуре авиационного завода заявил, что Воздушно-космические силы России получат первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 до конца года, передаёт РИА Новости.

Криворучко напомнил, что, согласно действующему контракту, до 2028 года ВКС должны получить 76 таких самолётов.

«В следующем году мы ждём ещё один такой самолёт, и далее пойдёт кратное наращивание производства», — сообщил замминистра.

В сентябре лётчик-испытатель Сергей Богдан в интервью телеканалу «Звезда» рассказал о впечатлениях от полёта на российском истребителе пятого поколения Су-57, отметив «сверхзвуковые» скоростные возможности самолёта.