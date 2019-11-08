ВКС получат до конца года первый серийный Су-57
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- РИА Новости
Криворучко напомнил, что, согласно действующему контракту, до 2028 года ВКС должны получить 76 таких самолётов.
«В следующем году мы ждём ещё один такой самолёт, и далее пойдёт кратное наращивание производства», — сообщил замминистра.
В сентябре лётчик-испытатель Сергей Богдан в интервью телеканалу «Звезда» рассказал о впечатлениях от полёта на российском истребителе пятого поколения Су-57, отметив «сверхзвуковые» скоростные возможности самолёта.