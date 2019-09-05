Лётчик-испытатель поделился впечатлениями от полёта на Су-57
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- РИА Новости
«Данный самолёт очень хорошо делает управляемый штопор, очень быстро вращается, очень быстро останавливается. Это говорит о высочайших характеристиках управляемости», — подчеркнул он.
Лётчик отметил, что Су-57 с точки зрения манёвренности схож с истребителем Су-35, однако его возможности гораздо выше.
«Су-57... удивляет своими характеристиками на сверхзвуковых скоростях... он великолепно разгоняется... идёт на каких-то стратосферных высотах на больших скоростях. Динамика разгона... тоже потрясает», — заявил он.
Богдан сравнил разгон Су-57 с возможностями гоночного болида.
«Дичайший совершенно разгон, то есть вжимает в кресло настолько, ну просто невообразимо», — рассказал лётчик.
Ранее военный эксперт, лётчик-инструктор Андрей Краснопёров в беседе с ФАН выразил мнение, что российские истребители «чуть ли не на голову выше» своих американских аналогов по характеристикам.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на авиакосмическом салоне МАКС-2019 поинтересовался возможностью покупки Су-57 и получил утвердительный ответ российского лидера Владимира Путина.