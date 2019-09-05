Лётчик-испытатель поделился впечатлениями от полёта на Су-57

Лётчик-испытатель Сергей Богдан в интервью телеканалу «Звезда» рассказал о впечатлениях от полёта на российском истребителе пятого поколения Су-57, отметив «сверхзвуковые» скоростные возможности самолёта.

«Данный самолёт очень хорошо делает управляемый штопор, очень быстро вращается, очень быстро останавливается. Это говорит о высочайших характеристиках управляемости», — подчеркнул он.

Лётчик отметил, что Су-57 с точки зрения манёвренности схож с истребителем Су-35, однако его возможности гораздо выше.

«Су-57... удивляет своими характеристиками на сверхзвуковых скоростях... он великолепно разгоняется... идёт на каких-то стратосферных высотах на больших скоростях. Динамика разгона... тоже потрясает», — заявил он.

Богдан сравнил разгон Су-57 с возможностями гоночного болида.

«Дичайший совершенно разгон, то есть вжимает в кресло настолько, ну просто невообразимо», — рассказал лётчик.

Ранее военный эксперт, лётчик-инструктор Андрей Краснопёров в беседе с ФАН выразил мнение, что российские истребители «чуть ли не на голову выше» своих американских аналогов по характеристикам.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на авиакосмическом салоне МАКС-2019 поинтересовался возможностью покупки Су-57 и получил утвердительный ответ российского лидера Владимира Путина.