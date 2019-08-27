Эрдоган спросил у Путина о возможности покупки Су-57

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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на авиакосмическом салоне МАКС-2019 поинтересовался у президента России Владимира Путина о покупке новейшего российского истребителя пятого поколения Су-57, на что получил утвердительный ответ.
Эрдоган спросил у Путина о возможности покупки Су-57
  • РИА Новости

«Это Су-57?.. А он уже летает?» — спросил Эрдоган у Путина.

Путин ответил утвердительно.

«А его можно купить?» — добавил президент Турции.

«Можете купить», — ответил Путин после небольшой паузы.

Ранее Путин и Эрдоган осмотрели Су-57 во время посещения авиасалона МАКС-2019.

В конце июля стало известно, что Су-57 был запущен в серийное производство, с Минобороны был подписан долгосрочный контракт на поставку более 70 самолётов.

В августе СМИ, ссылаясь на источник, писали, что власти Турции поручили оценить предложение России о поставке истребителей Су-35.

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