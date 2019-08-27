Эрдоган спросил у Путина о возможности покупки Су-57
- РИА Новости
«Это Су-57?.. А он уже летает?» — спросил Эрдоган у Путина.
Путин ответил утвердительно.
«А его можно купить?» — добавил президент Турции.
«Можете купить», — ответил Путин после небольшой паузы.
Эрдоган после неудачи с американскими F-35 живо интересовался на МАКСе российским Су-57: "Уже летает?", "Уже можно покупать?— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) August 27, 2019
"Летает", "Можете купить", - с улыбкой отвечал Путин.
Пока не знаем, как техника, но орешки на МАКСе Эрдогану точно понравились. И не ему одному. pic.twitter.com/KhpTedVp24
Ранее Путин и Эрдоган осмотрели Су-57 во время посещения авиасалона МАКС-2019.
В конце июля стало известно, что Су-57 был запущен в серийное производство, с Минобороны был подписан долгосрочный контракт на поставку более 70 самолётов.
В августе СМИ, ссылаясь на источник, писали, что власти Турции поручили оценить предложение России о поставке истребителей Су-35.