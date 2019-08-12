СМИ узнали о рассмотрении Турцией предложения России о поставке Су-35

Турецкие власти поручили оборонным ведомствам страны оценить предложение России о поставке новейших истребителей Су-35, сообщает газета Yeni Safak cо ссылкой на военный источник.

По информации издания, соответствующие поручения даны секретариату оборонной промышленности, командованию ВВС Турции и другим ведомствам.

В случае положительных рекомендаций Анкара может начать переговоры с Москвой по данному вопросу.

В статье отмечается, что в Турции стали задумываться о предложении России после исключения Анкары из программы создания американских самолётов F-35.

В середине июля глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил о готовности России поставить Турции Су-35 при поступлении официального запроса.

В Белом доме заявили о невозможности покупки Турцией F-35 после начала поставок в Анкару ЗРК С-400, которые, по мнению Вашингтона, являются «платформой российской разведки» для сбора данных.

По оценке Пентагона, финансовые потери Турции от исключения из программы создания F-35 составят $9 млрд.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с Nation News назвал покупку Турцией С-400 победой здравого смысла.