В МИД России прокомментировали ситуацию с Турцией и F-35

США наказывают тех, кто проявляет признаки суверенитета, заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко, комментируя решение США исключить Турцию из программы F-35.

«Эта такая линия политики США — наказывать тех, кто проявляет малейшие признаки суверенитета, отстаивает собственные экономические интересы и пытается не подчиняться диктату из Вашингтона», — цитирует РИА Новости дипломата.

Ранее в США заявили, что приобретение Анкарой американских самолётов F-35 стало невозможным. Как отмечали в Вашингтоне, С-400 являются «платформой российской разведки» для сбора данных.

МИД Турции назвал несправедливым решение Вашингтона.

Позднее глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что Россия готова поставить Турции новейшие истребители Су-35 в случае поступления соответствующего запроса от Анкары.