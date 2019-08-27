Путин и Эрдоган осмотрели истребитель Су-57 на МАКС-2019

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Президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган осмотрели новейший российский истребитель Су-57 во время посещения авиасалона МАКС-2019.
Путин и Эрдоган осмотрели истребитель Су-57 на МАКС-2019
  • РИА Новости

Отмечается, что они также осмотрели представленный на экспозиции истребитель Су-35, средний вертолёт Ка-62 и тяжёлый вертолёт Ми-38.

Как пишет РИА Новости, затем президенты перешли к самолёту-амфибии Бе-200.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Международном авиационно-космическом салоне (МАКС) — 2019 примут участие около 80 предприятий из Московской области.

Авиасалон проходит с 27 августа по 1 сентября в городе Жуковском (Московская область).

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