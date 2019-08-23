В авиасалоне МАКС-2019 примут участие 80 предприятий из Подмосковья

В Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 примут участие около 80 предприятий из Московской области, сообщает телеканал «360».

«Лётно-исследовательский институт имени М.М. Громова представит четыре летающие лаборатории, в том числе испытывающие двигатели для МС-21 и Ил-114-300, ФГУ «ЦАГИ» планирует выставить модель сверхзвукового делового самолёта, а также демонстратор транспортного беспилотника вертикального взлёта и посадки вентиляторного типа», — заявил зампред регионального правительства Вадим Хромов.

По его словам, ожидается крупная экспозиция предприятий «Роскосмоса», в составе которой будет 13 подмосковных предприятий.

Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщала, что День студента состоится 30 августа в рамках МАКС-2019.

Авиасалон будет проходить с 27 августа по 1 сентября в городе Жуковском (Московская область).