В «Рособоронэкспорте» оценили сроки поставки Сербии ЗРПК «Панцирь-С»

Короткая ссылка
Россия планирует поставить Сербии зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь-С» в ближайшие месяцы в соответствии с заключённым контрактом, заявил глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

По его словам, в настоящее время продолжается производство комплексов и обучение сербских специалистов.

«Всё идёт в сроки, срывов никаких нет. В ближайшее время заканчивается обучение, российская сторона приступает к поставкам. В ближайшие месяцы контракт будет завершён», — цитирует Михеева ТАСС.

Ранее в Минобороны Сербии сообщили, что «Панцирь-С» станет частью вооружения сербской армии.

Политический аналитик Владимир Соловейчик в беседе с ФАН отметил важность совместных учений России и Сербии по противовоздушной обороне «Славянский щит — 2019» для отработки боевых навыков военнослужащих.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить