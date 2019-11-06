В «Рособоронэкспорте» оценили сроки поставки Сербии ЗРПК «Панцирь-С»
По его словам, в настоящее время продолжается производство комплексов и обучение сербских специалистов.
«Всё идёт в сроки, срывов никаких нет. В ближайшее время заканчивается обучение, российская сторона приступает к поставкам. В ближайшие месяцы контракт будет завершён», — цитирует Михеева ТАСС.
Ранее в Минобороны Сербии сообщили, что «Панцирь-С» станет частью вооружения сербской армии.
Политический аналитик Владимир Соловейчик в беседе с ФАН отметил важность совместных учений России и Сербии по противовоздушной обороне «Славянский щит — 2019» для отработки боевых навыков военнослужащих.