Глава Минобороны Сербии оценил комплекс «Панцирь-С»

Короткая ссылка
Глава сербского Минобороны Александр Вулин сообщил, что зенитно-ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С» становится частью вооружения армии Сербии.
Глава Минобороны Сербии оценил комплекс «Панцирь-С»
  • РИА Новости

Соответствующее заявление опубликовано на сайте оборонного ведомства балканской страны.

«Благодаря выполнению соглашения о военно-техническом сотрудничестве, а также благодаря огромным усилиям министра Шойгу и каждого военнослужащего нашей армии, который был на обучении на системе «Панцирь-С», можем сказать, что мы чувствуем себя увереннее и безопаснее», — заявил Вулин.

Он отметил, что это оружие «гарантирует долгосрочный мир».

Ранее сообщалось, что боевые ЗРПК «Панцирь-С» уничтожили наземные и воздушные цели условного противника в ходе совместных учений России и Сербии «Славянский щит — 2019».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить