Глава Минобороны Сербии оценил комплекс «Панцирь-С»

Глава сербского Минобороны Александр Вулин сообщил, что зенитно-ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С» становится частью вооружения армии Сербии.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте оборонного ведомства балканской страны.

«Благодаря выполнению соглашения о военно-техническом сотрудничестве, а также благодаря огромным усилиям министра Шойгу и каждого военнослужащего нашей армии, который был на обучении на системе «Панцирь-С», можем сказать, что мы чувствуем себя увереннее и безопаснее», — заявил Вулин.

Он отметил, что это оружие «гарантирует долгосрочный мир».

Ранее сообщалось, что боевые ЗРПК «Панцирь-С» уничтожили наземные и воздушные цели условного противника в ходе совместных учений России и Сербии «Славянский щит — 2019».