Глава Минобороны Сербии оценил комплекс «Панцирь-С»
- РИА Новости
Соответствующее заявление опубликовано на сайте оборонного ведомства балканской страны.
«Благодаря выполнению соглашения о военно-техническом сотрудничестве, а также благодаря огромным усилиям министра Шойгу и каждого военнослужащего нашей армии, который был на обучении на системе «Панцирь-С», можем сказать, что мы чувствуем себя увереннее и безопаснее», — заявил Вулин.
Он отметил, что это оружие «гарантирует долгосрочный мир».
Ранее сообщалось, что боевые ЗРПК «Панцирь-С» уничтожили наземные и воздушные цели условного противника в ходе совместных учений России и Сербии «Славянский щит — 2019».