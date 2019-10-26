Расчёты «Панцирь-С» уничтожили технику «противника» в ходе учений

Боевые расчёты зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С» уничтожили наземные и воздушные цели условного противника в ходе совместных учений России и Сербии «Славянский щит-2019».

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

Отмечается, что подразделения ЗРПК «Панцирь-С» ВКС России переместились в новый позиционный район и выполнили боевые стрельбы на военном полигоне «Пасулянске-Леваде».

В ходе манёвров расчёты ЗРПК уничтожили две наземные и две воздушные цели, имитирующие боевую технику условного противника.

Ранее сообщалось, что зенитные ракетные комплексы С-400 и комплексы «Панцирь-С» совместно с силами ПВО Сербии приняли участие в учениях в балканской стране.

Политический аналитик Владимир Соловейчик в беседе с ФАН прокомментировал переброску С-400 и «Панцирь-С» для учений в Сербию.