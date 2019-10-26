Расчёты «Панцирь-С» уничтожили технику «противника» в ходе учений

Короткая ссылка
RT
Боевые расчёты зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С» уничтожили наземные и воздушные цели условного противника в ходе совместных учений России и Сербии «Славянский щит-2019».
Расчёты «Панцирь-С» уничтожили технику «противника» в ходе учений
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

Отмечается, что подразделения ЗРПК «Панцирь-С» ВКС России переместились в новый позиционный район и выполнили боевые стрельбы на военном полигоне «Пасулянске-Леваде».

В ходе манёвров расчёты ЗРПК уничтожили две наземные и две воздушные цели, имитирующие боевую технику условного противника.

Ранее сообщалось, что зенитные ракетные комплексы С-400 и комплексы «Панцирь-С» совместно с силами ПВО Сербии приняли участие в учениях в балканской стране.

Политический аналитик Владимир Соловейчик в беседе с ФАН прокомментировал переброску С-400 и «Панцирь-С» для учений в Сербию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить