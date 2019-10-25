Российские С-400 применили на учениях в Сербии

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Российские зенитные ракетные комплексы С-400 и комплексы «Панцирь-С» совместно с силами ПВО Сербии приняли участие в учениях в балканской стране.
Российские С-400 применили на учениях в Сербии
  • РИА Новости

«В ходе несения боевого дежурства совместной группировкой ПВО отработаны практические действия боевых расчётов по отражению условных массированных авиационных ударов воздушного противника в условиях сложной помеховой обстановки», — приводит Интерфакс сообщение российского Минобороны.

 Учения состоялись на авиабазе «Батайница».

Ранее политический аналитик Владимир Соловейчик в беседе с ФАН прокомментировал переброску дивизиона С-400 и батареи «Панцирь-С» для учений в Сербию.

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