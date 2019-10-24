Эксперт прокомментировал переброску дивизиона С-400 для учений в Сербию

Политический аналитик Владимир Соловейчик в беседе с ФАН прокомментировал переброску дивизиона С-400 и батареи «Панцирь-С» для учений в Сербию.

Как считает эксперт, это штатная ситуация.

«Другое дело, что впервые учения с участием новых зенитно-ракетных комплексов будут за рубежами нашей страны. Этот факт, вне всякого сомнения, не рядовой», — сказал он.

По словам аналитика, очевидно, что учения в Сербии важны как с точки зрения отработки боевых навыков российских военнослужащих, так и с политической точки зрения.

С-400 и «Панцирь-С» примут участие во втором этапе совместных учений по противовоздушной обороне «Славянский щит — 2019».

Ранее расчёты С-400 сбили все ракеты-мишени «Фаворит РМ» в ходе стрельб в Астраханской области.

20 сентября на боевое дежурство на Новой Земле заступил полк ПВО Северного флота, который оснащён системами С-400.

Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с Nation News оценил учения «Центр-2019».