Эксперт прокомментировал переброску дивизиона С-400 для учений в Сербию

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Политический аналитик Владимир Соловейчик в беседе с ФАН прокомментировал переброску дивизиона С-400 и батареи «Панцирь-С» для учений в Сербию.
Эксперт прокомментировал переброску дивизиона С-400 для учений в Сербию
  • © Пресс-служба Минобороны РФ

Как считает эксперт, это штатная ситуация.

«Другое дело, что впервые учения с участием новых зенитно-ракетных комплексов будут за рубежами нашей страны. Этот факт, вне всякого сомнения, не рядовой», — сказал он.

По словам аналитика, очевидно, что учения в Сербии важны как с точки зрения отработки боевых навыков российских военнослужащих, так и с политической точки зрения.

С-400 и «Панцирь-С» примут участие во втором этапе совместных учений по противовоздушной обороне «Славянский щит — 2019».

Ранее расчёты С-400 сбили все ракеты-мишени «Фаворит РМ» в ходе стрельб в Астраханской области.

20 сентября на боевое дежурство на Новой Земле заступил полк ПВО Северного флота, который оснащён системами С-400.

Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с Nation News оценил учения «Центр-2019».

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