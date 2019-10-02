Расчёты С-400 сбили гиперзвуковые цели в ходе стрельб под Астраханью

Расчёты С-400 сбили все гиперзвуковые ракеты-мишени «Фаворит РМ» в ходе стрельб в Астраханской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЗВО.

РИА Новости

«После приёма техники зенитчики провели пробные боевые пуски по уникальным гиперзвуковым ракетам-мишеням «Фаворит РМ», имитирующим средства воздушного нападения противника. По результатам стрельб все мишени были успешно уничтожены», — говорится в сообщении. Отмечается, что зенитчиками также был произведён приём основных образцов боевой техники ЗРС С-400 «Триумф» у представителя завода-изготовителя. Ранее сообщалось, что военнослужащие отдельного инженерного аэродромного батальона Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа оборудовали полевой аэродром на учениях в Карелии.