Военные инженеры оборудовали полевой аэродром на учениях в Карелии

Военнослужащие отдельного инженерного аэродромного батальона Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа оборудовали полевой аэродром на учениях в Карелии, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ЗВО.

Они совершили марш протяжённостью более 480 км на штатной технике, после чего возвели объекты инфраструктуры.

«Подразделение произвело укатку взлётно-посадочной полосы, готовой принять все типы боевых и транспортных самолётов, стоящих на вооружении ЗВО. Также был оборудован перрон, стоянки авиатехники, места для обслуживающей автотехники», — рассказали в пресс-службе.

На аэродроме совершил успешную посадку самолёт Ан-26.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с Nation News оценил учения «Центр-2019».