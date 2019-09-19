Военные инженеры оборудовали полевой аэродром на учениях в Карелии
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Они совершили марш протяжённостью более 480 км на штатной технике, после чего возвели объекты инфраструктуры.
«Подразделение произвело укатку взлётно-посадочной полосы, готовой принять все типы боевых и транспортных самолётов, стоящих на вооружении ЗВО. Также был оборудован перрон, стоянки авиатехники, места для обслуживающей автотехники», — рассказали в пресс-службе.
На аэродроме совершил успешную посадку самолёт Ан-26.
Ранее военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с Nation News оценил учения «Центр-2019».