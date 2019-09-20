На Новой Земле на боевое дежурство заступил полк с С-400
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«Зенитный ракетный полк противовоздушной обороны Северного флота, дислоцированный на Новой Земле и оснащённый новыми комплексами ПВО С-400, заступил на боевое дежурство», — заявили в Северном флоте.
Ранее начальник пресс-службы Севфлота Вадим Серга сообщил, что зенитный ракетный полк в Арктике перевооружили на новые системы С-400.
По его словам, это позволило увеличить зону контролируемого воздушного пространства.