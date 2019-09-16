Полк Северного флота в Арктике перевооружён на С-400

Зенитный ракетный полк Северного флота в Арктике перевооружили на новые системы С-400, что увеличило зону контролируемого воздушного пространства в регионе. Об этом, как передаёт ТАСС, заявил начальник пресс-службы Севфлота Вадим Серга.

Как отмечается, речь идёт о ракетном полке ПВО Северного флота, который расположен на острове Южный архипелага Новая Земля.

Агентство уточняет, что прежде на вооружении части стояли комплексы С-300.

Ранее российские военные получили новый полковой комплект системы С-400 «Триумф».

Как отмечали в «Ростехе», серийное производство российской ЗРС нового поколения С-500 «Прометей» может начаться во второй половине 2020 года.

В середине марта полковой комплект С-400 заступил на дежурство в Калининградской области.