Полк Северного флота в Арктике перевооружён на С-400

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Зенитный ракетный полк Северного флота в Арктике перевооружили на новые системы С-400, что увеличило зону контролируемого воздушного пространства в регионе. Об этом, как передаёт ТАСС, заявил начальник пресс-службы Севфлота Вадим Серга.
Полк Северного флота в Арктике перевооружён на С-400
  • © Пресс-служба Минобороны РФ

Как отмечается, речь идёт о ракетном полке ПВО Северного флота, который расположен на острове Южный архипелага Новая Земля.

Агентство уточняет, что прежде на вооружении части стояли комплексы С-300.

Ранее российские военные получили новый полковой комплект системы С-400 «Триумф». 

Как отмечали в «Ростехе», серийное производство российской ЗРС нового поколения С-500 «Прометей» может начаться во второй половине 2020 года.

В середине марта полковой комплект С-400 заступил на дежурство в Калининградской области

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