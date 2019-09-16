Полк Северного флота в Арктике перевооружён на С-400
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Как отмечается, речь идёт о ракетном полке ПВО Северного флота, который расположен на острове Южный архипелага Новая Земля.
Агентство уточняет, что прежде на вооружении части стояли комплексы С-300.
Ранее российские военные получили новый полковой комплект системы С-400 «Триумф».
Как отмечали в «Ростехе», серийное производство российской ЗРС нового поколения С-500 «Прометей» может начаться во второй половине 2020 года.
В середине марта полковой комплект С-400 заступил на дежурство в Калининградской области.