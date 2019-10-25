Вучич: Сербия хотела бы позволить себе закупить С-400

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Сербский лидер Александр Вучич заявил, что Сербия хотела бы иметь российские зенитные ракетные комплексы С-400 в составе своих вооружённых сил, но пока не может себе это позволить.
Вучич: Сербия хотела бы позволить себе закупить С-400
  • © Пресс-служба Минобороны РФ

«Когда люди спрашивают, чего бы мы хотели, — мы бы хотели сейчас позволить себе иметь С-400. Но только если нам россияне его оставят, иначе не можем себе позволить С-400», — цитирует РИА Новости Вучича.

Он подчеркнул, что это «системы, которые гарантируют безопасность для вашего народа и вашей страны, для будущих поколений».

Ранее сообщалось, что зенитные ракетные комплексы С-400 и комплексы «Панцирь-С» совместно с силами ПВО Сербии приняли участие в учениях в балканской стране.

Политический аналитик Владимир Соловейчик в беседе с ФАН прокомментировал переброску С-400 и «Панцирь-С» для учений в Сербию.

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