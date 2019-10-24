Зарубежный манёвр: российские С-400 и «Панцирь-С» прибыли в Сербию для учений

Комплексы С-400 и «Панцирь-С» ПВО России прибыли в Сербию на совместные учения «Славянский щит — 2019». Для этих систем манёвры станут первыми на территории иностранного государства. Предполагается, что российские и сербские подразделения ПВО обнаружат, сопроводят и уничтожат воздушные цели условного противника. Первый этап учений прошёл в сентябре в Астраханской области.

Российские ЗРК С-400 и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» впервые примут участие в учениях на территории иностранного государства — в Сербии. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Российские подразделения ПВО с зенитными ракетными комплексами С-400 и зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С» переброшены военно-транспортными самолетами ВКС России на территорию Сербии для участия во втором этапе совместного российско-сербского учения по противовоздушной обороне «Славянский щит — 2019», — говорится в сообщении ведомства.

Сообщается, что в С-400 представлены в составе дивизиона, а «Панцирь-С» — батареи. Их развернут на авиабазе «Батайница» и включат в совместную российско-сербскую группировку ПВО.

«В ходе учения российские и сербские подразделения ПВО совместно выполнят задачи по обнаружению, сопровождению, классификации и уничтожению всего спектра воздушных целей условного противника в процессе несения совместного боевого дежурства по ПВО», — подчеркнули в оборонном ведомстве.

В Минобороны отметили, что российско-сербские учения ПВО «Славянский щит — 2019» проводятся впервые. Они состоят из двух этапов, первый из которых прошёл в Астраханской области России в сентябре. Манёвры на территории Сербии проходят с 23 октября и завершатся 29 числа.

«В ходе учения отрабатываются вопросы взаимодействия и совместного боевого применения подразделений ПВО Воздушно-космических сил Российской Федерации и военно-воздушных сил противовоздушной обороны Республики Сербия», — сообщили в Минобороны.

Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1

© Александр Вильф/РИА Новости

Напомним, эти системы — одни из наиболее современных комплексов ПВО. С-400 предназначен для уничтожения воздушных целей на средней и большой дальности, а «Панцирь С1» — для целей ближней дальности.

При этом стало известно, что Сербия заказала «Панцирь С1» в свои вооружённые силы. Об этом сообщил президент Александр Вучич.

«С-400 в находится в стране из-за учений. И завтра я непосредственно поеду посмотреть С-400. А «Панцирь-С» я еду смотреть в субботу, мы его заказали», — заявил он.

Первый этап «Славянского щита — 2019»

В ходе первого этапа российские и сербские подразделения, действуя совместно, отражали наземную и воздушную атаку условного противника. Как сообщает официальное издание Минобороны РФ «Красная звезда», офицеры получили разведывательную информацию и исходя от неё начали приготовление к обороне и уничтожению сил противника.

«Согласно условиям учебной задачи, по данным разведки, группа средств ПВО условного противника совершала марш в район занятия боевых позиций. С воздуха их прикрывало звено истребителей. Для уничтожения вражеской группировки в небо поднялось звено российских истребителей МиГ-29СМТ. Они завязали воздушный бой, в ходе которого успешно уничтожили самолёты противника», — говорится в публикации.

После того, как авиация уничтожила вражескую батарею ЗРК, условный противник изменил свою тактику. Согласно плану учений, враг решил сконцентрироваться на уничтожении российской группировки ПВО и нанести по ней масштабный ракетно-авиационный удар. Именно в этот момент свои задачи начали отрабатывать российско-сербские расчёты ПВО.

Подразделения заняли позиции. Затем операторы РЛС обнаружили все цели, определили их вид и доложили на командный пункт. После этого ракеты и самолёты условного противника были уничтожены. В завершение первого этапа боевые расчёты «Панцирь С1» также уничтожили диверсионную группу и технику противника.

Очередной этап учений «Славянский щит — 2019»

© Пресс-служба Минобороны РФ

Всего по итогам манёвров было обнаружено и уничтожено более 50 воздушных целей — самолёты, крылатые ракеты и тактические баллистические ракеты. Российско-сербские подразделения осуществили как электронные пуски, так и боевые — по воздушным мишеням.

Оценивая первый этап манёвров, глава зенитных ракетных войск ВКС России генерал-майор Сергей Бабаков отметил, что оно принесло пользу обеим сторонам. Он высоко оценил качество подготовки сербских военных.

«Важность этого учения заключалась в том, что оно позволяет нам расширить военное и военно-техническое сотрудничество двух дружественных стран. Кроме этого, мы обменялись опытом, полезной информацией и, в целом, получили большую пользу от совместного выполнения задач. Хочу особо выделить тот факт, что подготовка сербских специалистов противовоздушной обороны находится на высоком уровне», — приводит его слова «Красная звезда».

Возглавлявший сербскую делегацию бригадный генерал Тиосав Йанкович заявил, что он рассчитывает на более тесное сотрудничество с российскими военными. Он выразил надежду, что в будущем учения «Славянский щит» будут ещё более масштабными.