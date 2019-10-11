Усталость от «временных решений»: глава МИД Турции объяснил НАТО закупку российских систем С-400

Турция приобрела у России комплексы С-400, поскольку не желает постоянно просить союзников по НАТО размещать на территории республики средства ПВО. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу на встрече с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом. Тот, в свою очередь, напомнил, что НАТО обеспокоено покупкой российских установок Анкарой, поскольку они якобы несовместимы с западными системами ПВО. Между тем эксперты считают, что, несмотря на подобные высказывания, альянс не станет наказывать Турцию за контракт с Москвой.

Приобретение Турцией российских зенитных ракетных систем С-400 у России обусловлено желанием Анкары иметь собственные средства противовоздушной обороны, а не постоянно просить об их размещении у партнёров по Североатлантическому альянсу. Такое заявление сделал турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу во время пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

«До сегодняшнего дня у нас не было своей системы ПВО. По нашей просьбе в Турции устанавливали свои системы Patriot Нидерланды, Италия и Испания. Эти системы очень хороши, но это временные решения. Сначала их устанавливают, потом убирают, потом снова устанавливают. Я не в качестве критики это говорю — речь идёт о естественной ротации, и я искренне благодарю наших союзников за эту помощь. Но это говорит о том, что у нас должна быть своя система ПВО. Мы не должны быть вечными просителями. Поэтому мы купили С-400», — заявил Чавушоглу.

Напомним, что контракт на поставку четырёх дивизионов С-400 был заключён между Россией и Турцией в 2017 году, его сумма составила $2,5 млрд. Как отмечал позднее Реджеп Тайип Эрдоган, российская сторона продемонстрировала «искренний подход» в вопросе продажи систем «Триумф». При этом не исключается закупка дополнительных установок.

На данный момент Россия завершила два этапа поставок компонентов систем ПВО на авиабазу Мюртед в Анкаре. Первая фаза продолжалась с 12-го по 25 июля, вторая — с 27 августа по 15 сентября.

Мевлют Чавушоглу

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По мнению военного политолога, заведующего кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрея Кошкина, озвученная главой МИД Турции причина логично вписывается во взятый республикой курс на независимость в вопросах обороны.

«Ни у кого нет сомнения, в том числе у руководства НАТО и у США, что Турция стремится к самостоятельности и не хотела бы зависеть от кого-либо, решая вопросы укрепления своей обороноспособности», — пояснил он.

В свою очередь, военный эксперт и полковник в отставке Виктор Литовкин напомнил, что у соседней с Турцией Греции на вооружении стоят комплексы С-300, поэтому Анкаре было важно иметь более совершенную систему ПВО.

«С-400 действительно лучшая система противовоздушной обороны в мире, она самая эффективная и современная. Что касается американской системы Patriot, то мы помним бездарную работу этой системы во время войны в Персидском заливе в 2003 году, мы знаем о провале Patriot в Саудовской Аравии, когда хуситские беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод. Поэтому турки выбрали то, что им нужно и что будет надёжно защищать их территорию и объекты. Турция демонстрирует всем свою самостоятельность, свой суверенитет, свою способность противостоять любому давлению», — подчеркнул собеседник RT.

Йенс Столтенберг

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Обеспокоенность НАТО

Между тем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил недовольство тем, что Анкара сотрудничает с Москвой по вопросу противовоздушной обороны. Как считают в Североатлантическом альянсе, комплексы С-400 несовместимы с их системой ПВО.

«Мы обсуждали приобретение Турцией российских комплексов С-400. Я повторил озабоченность НАТО этим решением. Эти системы недостаточно совместимы с возможностями ПВО НАТО и несут потенциальную угрозу для военной авиации стран альянса», — сказал Столтенберг.

При этом эксперты отмечают, что уровень интеграции российских комплексов С-300, которые стоят на вооружении Болгарии, Словакии и Греции, беспокойство у НАТО не вызывает.

Между тем глава НАТО подчеркнул, что альянс твёрдо настроен на поддержание безопасности Турции, о чём свидетельствует инвестирование $5 млрд в военную инфраструктуру республики в последние годы.

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«Турция находится на переднем крае очень нестабильного региона. Ни один другой союзник НАТО не подвергался большему количеству террористических атак, ни один другой союзник НАТО не подвергался такой нестабильности, насилию и беспорядкам на Ближнем Востоке, как Турция», — добавил генсек.

Как указывает военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин, НАТО уже долгое время выказывает недовольство приобретением Турцией российских ЗРК, но ожидать перехода к действиям не стоит.

«Никаких действий не последует, поскольку Турция является южным флангом НАТО. В Турции находится американская база Инджирлик. Турки могут сказать: «Убирайтесь с этой базы», и тогда американцы и НАТО потеряют серьёзную опору на Ближнем Востоке. Они будут, конечно, всё что угодно говорить, но никаких конкретных мер против Турции принимать не станут», — добавил военный эксперт и полковник в отставке Виктор Литовкин.