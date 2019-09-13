Эрдоган отметил искренний подход России в вопросе С-400

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил искренний подход России в вопросе поставок систем С-400, которые Анкара была вынуждена приобрести для мира в регионе.
Эрдоган отметил искренний подход России в вопросе С-400
  • © Paul GYPTEAU / AFP

Об этом сообщает NTV со ссылкой на турецкого лидера.

«Россия продемонстрировала искренний подход. Мы должны были предпринять эти шаги (покупку С-400. — RT) для мира в регионе. Они будут установлены к апрелю. Мы принимаем важные меры в оборонной промышленности. Это система защиты», — сказал Эрдоган.

Ранее Эрдоган отметил, что выбор Анкарой С-400 обусловлен сугубо коммерческими интересами.

Члены комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США призвали американского лидера Дональда Трампа ввести санкции в отношении Турции в связи с приобретением российских систем С-400.

Директор Института стратегических исследований РУДН Дмитрий Егорченков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал требования США к Турции отказаться от покупки С-400.

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