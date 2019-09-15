Второй этап: завершены поставки очередной батареи комплексов С-400 в Турцию

Второй этап поставок систем С-400 в Турцию успешно завершён. Об этом информировало турецкое Министерство обороны. Согласно данным ведомства, сейчас осуществляется установка комплексов и идёт обучение персонала, полное развёртывание намечено на апрель 2020 года. Информацию турецких коллег подтвердило МО России. Ранее Анкара сообщала о намерении приобрести больше российских комплексов ПРО. В США тем временем заявляют, что рассматривают «все виды санкций» в отношении Турции за покупку систем.

Завершился второй этап поставок в Турцию элементов комплекса С-400. Об этом заявили в Министерстве обороны страны.

«Сегодня на авиабазе Мюртед в Анкаре завершилась поставка элементов второй батареи комплекса противовоздушной и противоракетной обороны С-400», — говорится в сообщении турецкого военного ведомства, опубликованном в Twitter.

Отмечается, что сейчас продолжается обучение персонала и установка систем. Комплексы будут полностью развёрнуты к апрелю 2020 года. В сообщении также указано, что поставки второй партии С-400 начались 27 августа 2019 года. Первый этап, в свою очередь, продолжался с 12 по 25 июля.

Информацию турецких коллег подтвердили и в российском военном ведомстве.

«15 сентября 2019 года самолёты военно-транспортной авиации Минобороны России в рамках исполнения контрактных обязательств завершили второй этап доставки в Турцию компонентов зенитной ракетной системы С-400», — подчеркнули в МО РФ.

Напомним, контракт на поставку четырёх дивизионов комплексов С-400 был заключён между Россией и Турцией в 2017 году, его сумма составила $2,5 млрд.

Военное сотрудничество

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что Россия продемонстрировала «искренний подход» в вопросе поставок С-400.

«Россия продемонстрировала искренний подход. Мы должны были предпринять эти шаги (покупку С-400. — RT) для мира в регионе. Они будут установлены к апрелю. Мы принимаем важные меры в оборонной промышленности. Это система защиты», — передаёт NTV слова турецкого лидера.

Также по теме Независимый выбор: в Турции заявили о возможности закупить дополнительную партию С-400 Турция нуждается в большем количестве систем противовоздушной обороны, заявил министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу. По...

Кроме того, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу отметил возможность закупки дополнительных С-400.

«Сегодня нам нужно больше систем, пока мы не сможем производить свои. И если мы можем купить у США, мы купим Patriot. Если нет, то мы купим ещё С-400. Мы независимая страна», — рассказал министр во время выступления на стратегическом форуме в городе Блед.

Турции необходимо больше комплексов, чтобы полностью прикрыть своё воздушное пространство, объяснил RT военный эксперт Алексей Леонков.

«Чтобы прикрыть все важные для Турции объекты и территории, ожидаема поставка ещё одной партии, закупка новых комплексов. Следующим шагом Турция может дополнить эти комплексы ЗРК ближнего и среднего радиуса действия. На основе этого они могут построить эшелонированную систему, как это сделала, к примеру, Венесуэла», — добавляет специалист.

В конце августа в СМИ начали появляться сообщения об интересе Турции к приобретению российских истребителей Су-35 и Су-57. Президент России Владимир Путин обсудил этот вопрос с главой Турецкой Республики во время встречи на полях Международного авиационно-космического салона (МАКС-2019), прошедшего в последние дни лета. По окончании встречи Эрдоган отметил, что переговоры по приобретению Су-57 будут продолжены.

«Переговоры (по Су-57. — RT) ведутся, они будут продолжаться. После МАКС-2019 в России остались представители наших министерств, которые там работают», — заявил турецкий президент.

Reuters

© Turkish Military/Turkish Defence Ministry

Вопрос о покупке систем вызвал недовольство со стороны Соединённых Штатов, поскольку Турция предпочла С-400 более дорогим американским ЗРС Patriot. Там отмечали, что российские комплексы не соответствуют стандартам НАТО. Официальные лица США, в том числе президент Дональд Трамп, не раз заявляли о возможности применения к Турции санкций за покупку комплексов. В частности, Турция была исключена из программы совместного производства истребителей F-35, в рамках которой в республике производили около 900 деталей для самолёта.

12 сентября помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер заявил, что Соединённые Штаты рассматривают все варианты санкций против Турции. По его словам, у правительства нет чёткого графика их введения, однако оно прорабатывает все возможности в этом отношении.

Тем не менее с помощью российских систем Турция успешно решает свои задачи по повышению боеспособности своих войск и обеспечению безопасности страны, рассказал RT военный политолог заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин.

«Анкара нуждается в ЗРК для прикрытия неба, и не случайно перед Турцией стоял выбор: приобретать Patriot у США или С-400 у России. Естественно, что по формуле «цена — качество» значительно выигрывает С-400 — и по дальности определения и поражения цели, и по стоимости, которая практически в четыре раза меньше, — полагает эксперт. — Так что Турция выбрала С-400, хотя за этим следует ярко выраженное недовольство Соединённых Штатов. Трамп обвиняет Эрдогана в том, что он способствует развитию рынка вооружений в России. Серьёзно ухудшаются американо-турецкие отношения. Но что касается Анкары, она решает свои проблемы. Сейчас она нуждается в истребителях пятого поколения и готова приобрести Су-57, а также Су-35 (поколения 4++. — RT)».

В сентябре начались поставки С-400 в Индию. Целиком и полностью системы будут доставлены в страну в течение 18—19 месяцев, заявил вице-премьер России Юрий Борисов. Также системы уже закупил Китай, к ним проявляет интерес ряд других стран, в том числе Катар, Алжир и Вьетнам.