Эрдоган сообщил о переговорах с Россией по Су-57

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара ведёт переговоры с российской стороной по вопросу приобретения истребителей Су-57.
Эрдоган сообщил о переговорах с Россией по Су-57
  • РИА Новости

«Переговоры (по Су-57) ведутся, они будут продолжаться. После МАКС-2019 в России остались представители наших министерств, которые там работают», — приводит его слова РИА Новости.

Также турецкий президент заявил, что Анкара будет «искать выход из ситуации», если Вашингтон не изменит свою позицию по поставкам истребителей F-35.

Ранее Эрдоган не исключил, что Турция закупит российские истребители Су-35 и Су-57.

Во время авиакосмического салона МАКС-2019 турецкий лидер спросил у президента России Владимира Путина о покупке Су-57, на что получил утвердительный ответ.

Директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с телеканалом «360» рассказал о преимуществах российских истребителей Су-57.

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