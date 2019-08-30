Эрдоган сообщил о переговорах с Россией по Су-57

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара ведёт переговоры с российской стороной по вопросу приобретения истребителей Су-57.

«Переговоры (по Су-57) ведутся, они будут продолжаться. После МАКС-2019 в России остались представители наших министерств, которые там работают», — приводит его слова РИА Новости.

Также турецкий президент заявил, что Анкара будет «искать выход из ситуации», если Вашингтон не изменит свою позицию по поставкам истребителей F-35.

Ранее Эрдоган не исключил, что Турция закупит российские истребители Су-35 и Су-57.

Во время авиакосмического салона МАКС-2019 турецкий лидер спросил у президента России Владимира Путина о покупке Су-57, на что получил утвердительный ответ.

Директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с телеканалом «360» рассказал о преимуществах российских истребителей Су-57.