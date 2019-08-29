Эрдоган не исключил покупку Су-35 и Су-57

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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган не исключил, что Турция закупит российские истребители Су-35 и Су-57.

«Почему бы и нет? Мы не же впустую приехали», — заявил он в интервью телеканалу NTV, отвечая на вопрос рассматривается ли возможность покупки этих истребителей.

Ранее сообщалось, что Эрдоган в ходе авиакосмического салона МАКС-2019 поинтересовался у российского лидера Владимира Путина покупкой истребителя пятого поколения Су-57, на что получил утвердительный ответ.

В конце июля стало известно, что Су-57 был запущен в серийное производство, с Минобороны был подписан долгосрочный контракт на поставку более 70 самолётов.

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