Эксперт рассказал о преимуществах истребителей Су-57

Военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с телеканалом «360» рассказал о преимуществах российских истребителей Су-57.

По его словам, радиолокационная станция фактически выполняет роль элемента шестого поколения.

«Есть ещё один важный момент: это прицелы и радары, которые на нём стоят, и ракетное вооружение. Прицел видит гораздо дальше, чем у американских самолётов, ракеты будут более дальнобойные, кроме того сверхманёвренность», — заявил он.

Со своей стороны, военный эксперт, лётчик-инструктор Андрей Краснопёров в беседе с ФАН отметил, что российские истребители, даже если они поколения 4++, чуть ли ни на голову выше по характеристикам, чем американские аналоги.

«Манёвренность, скорость, лётные качества, в общем, значительно выше, системы вооружения ничуть не хуже, к тому же наши самолёты стоят дешевле и обходятся дешевле в обслуживании», — сообщил он.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган не исключил, что Турция закупит российские истребители Су-35 и Су-57.