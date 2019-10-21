Минобороны России получило полковой комплект С-400

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Министерство обороны России получило очередной полковой комплект зенитной ракетной системы С-400. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу концерна «Алмаз-Антей». 
Минобороны России получило полковой комплект С-400
  • РИА Новости
  • © Министерство обороны РФ

«Концерн ВКО «Алмаз-Антей» передал Минобороны России второй в текущем году полковой комплект ЗРС С-400 «Триумф», — указано в сообщении.

Церемония передачи полкового комплекта прошла на территории полигона Капустин Яр в Астраханской области.

На полигоне были «выполнены облёты с сопровождением реальных воздушных целей». В концерне сообщили, что по итогам начальных стрельб техника «отработала без замечаний».

Ранее агентство «Крыминформ» передавало, что в Крыму прошли учения с участием С-400.

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