В России планируют ускорить гиперзвуковое оружие
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Об этом в интервью газете «Красная звезда» сообщил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко.
По его словам, образцы гиперзвукового вооружения создаются для применения с воздушных носителей, а также с наземных и морских носителей.
«Продолжается отработка критических технологий, обеспечивающих увеличение скорости полёта (более 10 М на траектории), дальности, точности наведения», — заявил Криворучко.
Также заместитель министра обороны сообщил о начале серийного производства ракетного комплекса с гиперзвуковым планирующим блоком «Авангард».