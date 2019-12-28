В России планируют ускорить гиперзвуковое оружие

Российские специалисты планируют увеличить максимальную скорость полёта гиперзвуковых ракет «Кинжал» и «Циркон» до свыше 10 Махов (скоростей звука).

Об этом в интервью газете «Красная звезда» сообщил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко.

По его словам, образцы гиперзвукового вооружения создаются для применения с воздушных носителей, а также с наземных и морских носителей.

«Продолжается отработка критических технологий, обеспечивающих увеличение скорости полёта (более 10 М на траектории), дальности, точности наведения», — заявил Криворучко.

Также заместитель министра обороны сообщил о начале серийного производства ракетного комплекса с гиперзвуковым планирующим блоком «Авангард».