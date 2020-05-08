В Минобороны России назвали сроки поступления на вооружение «Циркона»
- globallookpress.com
«Ориентировочные сроки принятия на вооружение комплекса — 2021-2022 годы», — цитирует его РИА Новости.
Криворучко также сообщил, что в этом году пройдут первые испытания «Циркона» с борта подлодки.
«В текущем году планируются испытания с надводных кораблей проекта 22350 и многоцелевых атомных подводных лодок проекта 885М», — отметил он.
Ранее американский журнал The National Interest оценил скорость российских «Цирконов».
Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов заявил, что первым кораблём Военно-морского флота России, вооружённым «Цирконом», станет один из фрегатов.
Военный эксперт Дмитрий Литовкин в беседе с радио Sputnik назвал «Циркон» очень умной ракетой, способной координировать свои действия с другими.