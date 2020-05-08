В Минобороны России назвали сроки поступления на вооружение «Циркона»

Корабельный комплекс с новейшей гиперзвуковой ракетой «Циркон» поступит на вооружение в 2021-2022 году, сообщил журналу «Национальная оборона» замглавы Минобороны России Алексей Криворучко.

«Ориентировочные сроки принятия на вооружение комплекса — 2021-2022 годы», — цитирует его РИА Новости.

Криворучко также сообщил, что в этом году пройдут первые испытания «Циркона» с борта подлодки.

«В текущем году планируются испытания с надводных кораблей проекта 22350 и многоцелевых атомных подводных лодок проекта 885М», — отметил он.

Ранее американский журнал The National Interest оценил скорость российских «Цирконов».

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов заявил, что первым кораблём Военно-морского флота России, вооружённым «Цирконом», станет один из фрегатов.

Военный эксперт Дмитрий Литовкин в беседе с радио Sputnik назвал «Циркон» очень умной ракетой, способной координировать свои действия с другими.