В Минобороны России назвали сроки поступления на вооружение «Циркона»

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Корабельный комплекс с новейшей гиперзвуковой ракетой «Циркон» поступит на вооружение в 2021-2022 году, сообщил журналу «Национальная оборона» замглавы Минобороны России Алексей Криворучко.
В Минобороны России назвали сроки поступления на вооружение «Циркона»
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«Ориентировочные сроки принятия на вооружение комплекса — 2021-2022 годы», — цитирует его РИА Новости.

Криворучко также сообщил, что в этом году пройдут первые испытания «Циркона» с борта подлодки.

«В текущем году планируются испытания с надводных кораблей проекта 22350 и многоцелевых атомных подводных лодок проекта 885М», — отметил он.

Ранее американский журнал The National Interest оценил скорость российских «Цирконов».

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов заявил, что первым кораблём Военно-морского флота России, вооружённым «Цирконом», станет один из фрегатов.

Военный эксперт Дмитрий Литовкин в беседе с радио Sputnik назвал «Циркон» очень умной ракетой, способной координировать свои действия с другими.

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