The National Interest оценил российские «Цирконы»

Журнал The National Interest оценил российские гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон».

В издании отметили скорость российских ракет.

Так, в статье говорится, что «полёт со скоростью более пяти Махов обеспечит столько кинетической энергии, что даже заполненная бетоном боеголовка спровоцирует мощный взрыв при попадании в землю или проделает дыру в авианосце».

Автор материала отмечает, что от гиперзвуковых вооружений крайне сложно защититься в связи с их маневренностью.

Ранее в Пентагоне объяснили отставание от России в разработке гиперзвукового оружия ставкой Вашингтона на другие направления и открытостью Соединённых Штатов в области создания оружия.