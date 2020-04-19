The National Interest оценил российские «Цирконы»

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Журнал The National Interest оценил российские гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон».

В издании отметили скорость российских ракет.

Так, в статье говорится, что «полёт со скоростью более пяти Махов обеспечит столько кинетической энергии, что даже заполненная бетоном боеголовка спровоцирует мощный взрыв при попадании в землю или проделает дыру в авианосце».

Автор материала отмечает, что от гиперзвуковых вооружений крайне сложно защититься в связи с их маневренностью.

Ранее в Пентагоне объяснили отставание от России в разработке гиперзвукового оружия ставкой Вашингтона на другие направления и открытостью Соединённых Штатов в области создания оружия.

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