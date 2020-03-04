В США назвали причины отставания от России по гиперзвуковому оружию
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По словам помощника директора по гиперзвуковым разработкам Майка Уайта, Вашингтон в своё время решил отказаться от применения таких технологий в новых системах вооружений, сделав ставку на другие составляющие.
В свою очередь, как заявил директор по оборонным исследованиям и разработкам в интересах модернизации Марк Льюис, причиной отставания стала открытость Соединённых Штатов в области создания оружия.
По его мнению, Россия и Китая могли использовать доступную информацию об американских исследованиях.
Вместе с тем Льюис подчеркнул, что в настоящее время принятие на вооружение гиперзвуковых технологий стало для Вашингтона главным приоритетом.
Ранее Уайт заявил, что американские военные планируют провести испытательные пуски гиперзвукового оружия в 2020 году.
В начале декабря глава Пентагона Марк Эспер заявил об отставании США от России в разработке гиперзвуковых вооружений.
Позднее российский лидер Владимир Путин назвал Россию единственным обладателем гиперзвукового оружия.